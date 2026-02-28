Ларионов про 24 минуты у Хайруллина против «Локо»: «Маккиннон, Макдэвид и Селебрини играли по 25 минут на ОИ. Это тенденции современного хоккея»
Главный тренер СКА Игорь Ларионов после поражения от «Локомотива» (2:5) высказался об игровом времени Марата Хайруллина. Форвард провел на льду чуть более 24 минут.
– Марат Хайруллин сегодня сыграл более 24 минут. Почему такой объем доверия, оправдал ли он его?
– Ты не хочешь крутить звенья просто так. Хочешь выиграть матч. Видишь, у кого горят глаза – того и выпускаешь.
Мара – честный, трудолюбивый парень, с хорошей энергетикой. Это подкупает. Ты даешь возможность этих людям, бросаешь их на передовую. Хочется, чтобы они вытащили матч. Он выдерживает этот объем, настоящий труженик.
Современный хоккей идет к тому, что лидеры играют много. На Олимпиаде Маккиннон, Макдэвид и Селебрини играли по 25 минут на высочайшем уровне. Это тенденции современного хоккея.
Ребята получают это игровое время, честно его отрабатывают. Более того, после матча спрашиваешь, как самочувствие – говорит, при возможности сыграл бы еще пять-семь минут. Это радует.
Но мы не хотим никого загнать. Важно сохранить свежесть. Плей-офф непредсказуем – могут быть овертаймы, два, три. Мы введем свежую кровь, сделаем небольшие перестановки, чтобы одни набрали ритм, а другие получили паузу, психологически передохнули и зарядили батарейки, – сказал Ларионов.
Иванова с Хеллибаком.. Хайруллин это Макдэвид..
Сейчас одна рюмка еще, и Ларионов младший становится Броком Нельсоном - оба из хоккейных семей..
Верно ли нужно брать пример с этой тенденции??
если не ошибаюсь, то это именно он перешёл на игру в 4 звена с трёх, для поддержания максимальных скоростей
и это не тенденция) понятно что условный Барков (как и лидеры в принципе) играл больше, но тактикой загнанных коней пока ничего не выиграли
И тенденция, чем меньше игрового времени было у этой троицы, тем лучше Канада смотрелась на площадке
В фильме "Какого хрена здесь делает Хайрулин"