  • Ларионов про 24 минуты у Хайруллина против «Локо»: «Маккиннон, Макдэвид и Селебрини играли по 25 минут на ОИ. Это тенденции современного хоккея»
11

Ларионов про 24 минуты у Хайруллина против «Локо»: «Маккиннон, Макдэвид и Селебрини играли по 25 минут на ОИ. Это тенденции современного хоккея»

Ларионов про 24 минуты у Хайруллина на льду: это тенденция современного хоккея.

Главный тренер СКА Игорь Ларионов после поражения от «Локомотива» (2:5) высказался об игровом времени Марата Хайруллина. Форвард провел на льду чуть более 24 минут. 

Марат Хайруллин сегодня сыграл более 24 минут. Почему такой объем доверия, оправдал ли он его?

– Ты не хочешь крутить звенья просто так. Хочешь выиграть матч. Видишь, у кого горят глаза – того и выпускаешь.

Мара – честный, трудолюбивый парень, с хорошей энергетикой. Это подкупает. Ты даешь возможность этих людям, бросаешь их на передовую. Хочется, чтобы они вытащили матч. Он выдерживает этот объем, настоящий труженик.

Современный хоккей идет к тому, что лидеры играют много. На Олимпиаде Маккиннон, Макдэвид и Селебрини играли по 25 минут на высочайшем уровне. Это тенденции современного хоккея.

Ребята получают это игровое время, честно его отрабатывают. Более того, после матча спрашиваешь, как самочувствие – говорит, при возможности сыграл бы еще пять-семь минут. Это радует.

Но мы не хотим никого загнать. Важно сохранить свежесть. Плей-офф непредсказуем – могут быть овертаймы, два, три. Мы введем свежую кровь, сделаем небольшие перестановки, чтобы одни набрали ритм, а другие получили паузу, психологически передохнули и зарядили батарейки, – сказал Ларионов.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: сайт СКА
11 комментариев
пошло поехало..
Иванова с Хеллибаком.. Хайруллин это Макдэвид..
Сейчас одна рюмка еще, и Ларионов младший становится Броком Нельсоном - оба из хоккейных семей..
Лидеры Эдмонтона тоже в финале с Флоридой так играли, но более сбалансированные по времени пантеры дважды выиграли. Канадцы тоже так играли, но Сша с балансом их обыграла!
Верно ли нужно брать пример с этой тенденции??
Ответ J-12
Лидеры Эдмонтона тоже в финале с Флоридой так играли, но более сбалансированные по времени пантеры дважды выиграли. Канадцы тоже так играли, но Сша с балансом их обыграла! Верно ли нужно брать пример с этой тенденции??
тут другое забавно, Ларионов играл у Тихонова
если не ошибаюсь, то это именно он перешёл на игру в 4 звена с трёх, для поддержания максимальных скоростей
и это не тенденция) понятно что условный Барков (как и лидеры в принципе) играл больше, но тактикой загнанных коней пока ничего не выиграли
Так вот зачем Профессор на финал ОИ летал
профЭссора вывезли на лямпиаду, теперь до вылета ске из плей-офф будем, про ои слушать🤣🤣🤣🤣 благо, что это случится достаточно скоро, после чего можно снова про детройт, скатти боумэна и 432 перстня послушать🤣🤣🤣
Маккиннон ни одного матча на играх не сыграл, чтоб 25 минут было. Даже с учетом овертаймов. Макдак и Селебрини против финнов отыграли 25 с копейками.
И тенденция, чем меньше игрового времени было у этой троицы, тем лучше Канада смотрелась на площадке
Маккинон, МакДэвид, Селебрини и Хайрулин🤣
В фильме "Какого хрена здесь делает Хайрулин"
Ответ Владислав Клепицкий
Маккинон, МакДэвид, Селебрини и Хайрулин🤣 В фильме "Какого хрена здесь делает Хайрулин"
Ну также мы про Кайгородова когда-то думали.
Да что там 24.. Вот если бы он 5 минут смену отыграл и забил, как Ковалев в 1994, вот это был бы номер.
Эти тенденции были всегда, тебе ли не знать, Игорь.
Так то "Маки’, а это " Хаки"
