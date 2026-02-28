Ларионов про 24 минуты у Хайруллина против «Локо»: «Маккиннон, Макдэвид и Селебрини играли по 25 минут на ОИ. Это тенденции современного хоккея»

Ларионов про 24 минуты у Хайруллина на льду: это тенденция современного хоккея.

Главный тренер СКА Игорь Ларионов после поражения от «Локомотива» (2:5) высказался об игровом времени Марата Хайруллина. Форвард провел на льду чуть более 24 минут.

– Марат Хайруллин сегодня сыграл более 24 минут. Почему такой объем доверия, оправдал ли он его?

– Ты не хочешь крутить звенья просто так. Хочешь выиграть матч. Видишь, у кого горят глаза – того и выпускаешь.

Мара – честный, трудолюбивый парень, с хорошей энергетикой. Это подкупает. Ты даешь возможность этих людям, бросаешь их на передовую. Хочется, чтобы они вытащили матч. Он выдерживает этот объем, настоящий труженик.

Современный хоккей идет к тому, что лидеры играют много. На Олимпиаде Маккиннон , Макдэвид и Селебрини играли по 25 минут на высочайшем уровне. Это тенденции современного хоккея.

Ребята получают это игровое время, честно его отрабатывают. Более того, после матча спрашиваешь, как самочувствие – говорит, при возможности сыграл бы еще пять-семь минут. Это радует.

Но мы не хотим никого загнать. Важно сохранить свежесть. Плей-офф непредсказуем – могут быть овертаймы, два, три. Мы введем свежую кровь, сделаем небольшие перестановки, чтобы одни набрали ритм, а другие получили паузу, психологически передохнули и зарядили батарейки, – сказал Ларионов.