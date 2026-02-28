Мэттьюс, Джек Хьюз, Куинн Хьюз, Мэттью Ткачак, Брэди Ткачак, Айкел, Веренски, Хеллибак – в составе США на ОИ-2030 по версии The Athletic
В The Athletic назвали возможный состав сборной США на Олимпиаду-2030.
Джек Хьюз, Куинн Хьюз, Брэди и Мэттью Ткачаки, Коннор Хеллибак войдут в состав сборной США на Олимпиаду-2030, предположили в The Athletic.
Журналист издания Кори Пронман представил свою версию возможного состава команды на турнир.
На Олимпиаде-2026 США одержала победу над Канадой в финале (2:1 ОТ).
Нападающие:
Брэди Ткачак – Джек Айкел – Мэттью Ткачак;
Джек Хьюз – Остон Мэттьюс – Мэттью Болди;
Каттер Готье – Дилан Ларкин – Тейдж Томпсон;
Джейк Генцел – Логан Кули – Мэттью Найз;
Мэттью Бенирс, Уилл Смит.
Защитники:
Куинн Хьюз – Чаркли Макэвой;
Джейк Сэндерсон – Брок Фэйбер;
Зак Веренски – Джексон Лакомб;
Ноа Хэнифин – Лэйн Хатсон.
Вратари: Коннор Хеллибак, Джейк Эттинджер, Спенсер Найт.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: The Athletic
трамп тренер. если к тому времени не помрет или не присядет.
Нормально заглянули. Уил Смит думаю будет в составе. Зеграс может заиграет.
где Фокс?
Что то давно у американцев не было некстванов
