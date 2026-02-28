  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Мэттьюс, Джек Хьюз, Куинн Хьюз, Мэттью Ткачак, Брэди Ткачак, Айкел, Веренски, Хеллибак – в составе США на ОИ-2030 по версии The Athletic
4

Мэттьюс, Джек Хьюз, Куинн Хьюз, Мэттью Ткачак, Брэди Ткачак, Айкел, Веренски, Хеллибак – в составе США на ОИ-2030 по версии The Athletic

В The Athletic назвали возможный состав сборной США на Олимпиаду-2030.

Джек Хьюз, Куинн Хьюз, Брэди и Мэттью Ткачаки, Коннор Хеллибак войдут в состав сборной США на Олимпиаду-2030, предположили в The Athletic.

Журналист издания Кори Пронман представил свою версию возможного состава команды на турнир. 

На Олимпиаде-2026 США одержала победу над Канадой в финале (2:1 ОТ).

Нападающие

Брэди ТкачакДжек Айкел – Мэттью Ткачак;

Джек ХьюзОстон МэттьюсМэттью Болди;

Каттер Готье – Дилан Ларкин – Тейдж Томпсон;

Джейк ГенцелЛоган Кули – Мэттью Найз;

Мэттью Бенирс, Уилл Смит. 

Защитники

Куинн Хьюз – Чаркли Макэвой;

Джейк Сэндерсон – Брок Фэйбер;

Зак Веренски – Джексон Лакомб;

Ноа Хэнифин – Лэйн Хатсон. 

Вратари: Коннор Хеллибак, Джейк Эттинджер, Спенсер Найт. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: The Athletic
logoДилан Ларкин
logoТейдж Томпсон
logoМэттью Болди
logoЛоган Кули
logoЛэйн Хатсон
logoНоа Хэнифин
logoЧарли Макэвой
logoДжейк Сэндерсон
logoДжексон Лакомб
logoБрок Фэйбер
logoВиннипег
logoСпенсер Найт
logoЧикаго
logoКоннор Хеллибак
logoВегас
logoМэттью Бенирс
logoКуинн Хьюз
logoБрэди Ткачак
Олимпиада-2030
logoДжейк Эттинджер
logoУилл Смит
logoНХЛ
logoОлимпиада-2026
logoДжейк Генцел
logoТоронто
logoСборная США по хоккею
logoолимпийский хоккейный турнир
logoДжек Хьюз
logoМэттью Найз
logoМэттью Ткачак
logoЗак Веренски
logoКаттер Готье
logoДжек Айкел
logoОстон Мэттьюс
logoМиннесота
logoЮта
logoБостон
logoОттава
logoБаффало
logoАнахайм
logoМонреаль
logoДетройт
logoСан-Хосе
logoСиэтл
logoНью-Джерси
logoДаллас
logoТампа-Бэй
4 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
трамп тренер. если к тому времени не помрет или не присядет.
Нормально заглянули. Уил Смит думаю будет в составе. Зеграс может заиграет.
Что то давно у американцев не было некстванов
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Ротенберг о мастер-классе в академии «Динамо» СПб: «Лучшие хоккеисты мира используют эти упражнения и показывают уровень. Красивый хоккей начинается там, где работает каждая деталь»
9 минут назад
«Амур» и «Нефтехимик» подрались во время рукопожатий после игры. Лихачев с Надворным начали массовую стычку
20 минут назадВидео
«Салават» обыграл «Адмирал» по буллитам – 2:1. У Кузнецова гол и победный бросок в серии
37 минут назадВидео
КХЛ. «Ак Барс» встретится с «Ладой», «Металлург» против «Динамо» Минск, «Амур» победил «Нефтехимик», «Салават» обыграл «Адмирал»
50 минут назад
НХЛ. «Вашингтон» сыграет с «Ютой», «Питтсбург» против «Бостона», «Тампа» в гостях у «Миннесоты», «Сан-Хосе» примет «Монреаль»
51 минуту назад
«Спартак» о Жамнове: «Тренер восстанавливается после операции. Возвращение на скамейку ожидается к заключительным играм чемпионата»
сегодня, 11:43
«Амур» победил «Нефтехимик» – 3:1. Хабаровчане в 3 очках от зоны плей-офф, в регулярке осталось 7 матчей
сегодня, 11:35
Матч «Сочи» – «Локомотив» перенесен в Ярославль, сообщила КХЛ: «В связи с форс-мажорными обстоятельствами и по договоренности клубов»
сегодня, 11:11
«Юта» хочет выменять форварда в топ-6 на дедлайне НХЛ. Томас, Кайру, Кадри и Трочек – в числе кандидатов (The Fourth Period)
сегодня, 10:59
Директор «Северстали» о клубе: «Просмотры, сплетни, слухи, хайп – не наш стиль. Все сосредоточено на спорте – у нас есть свой болельщик, и мы с ним работаем»
сегодня, 10:45
Ко всем новостям
Последние новости
Экс-вратарь СССР Криволапов о Харламове и Мальцеве: «Налили мне по полстакана коньяка и шампанского – я и выпил со страху. Мы подружились, были во всех злачных местах»
сегодня, 11:22
Генменеджер «Бостона» о дедлайне: «Хотели бы подтолкнуть команду, но должна быть подходящая сделка. Изучим вариант, если он будет полезен для будущего «Брюинс»
сегодня, 10:31
Канцеров о «Металлурге»: «Три поражения неслучайны, надо наладить оборону. Акцент в последних матчах – выходить с настроем на 100% и не травмироваться перед плей-офф»
сегодня, 09:58
Юрзинов о ВХЛ: «Важно, что региональные власти поддерживают клубы. «Югру» с рекордом по сухим матчам поздравило правительство ХМАО. Так должно быть во всех городах ВХЛ и КХЛ»
сегодня, 08:46
«Миннесота» забрала Фаббри с драфта отказов «Сент-Луиса». Форвард выигрывал Кубок Стэнли-2019 с «Блюз»
сегодня, 08:32
Спронг о победе над ЦСКА – своим бывшим клубом: «Приятно было выиграть. В Екатеринбурге у меня будет подарок для ребят. Приятный сюрприз»
сегодня, 07:50
Канцеров о травме Силантьева: «Сильный отряд не должен заметить потери бойца. Связочка с Ткачевым работает. Любого к нам поставь, все равно игра больше будет зависеть от нас»
сегодня, 07:25
Бриэр о «Филадельфии» на дедлайне: «Мы все еще строим команду с прицелом на будущее. Я не против усиления, но краткосрочные варианты нас не привлекают»
сегодня, 07:10
Элиас Петтерссон – журналистам о возможном обмене: «Задайте вопрос себе, эти слухи исходят от вас. Я первым скажу, что не оправдал ожиданий, связанных с контрактом»
сегодня, 06:55
Ничушкин не забил в 8-м матче подряд, остался без очков – в 3-м. У него 1 бросок и 1 потеря за 19:06 против «Лос-Анджелеса»
сегодня, 06:32
Рекомендуем