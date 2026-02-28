Мэттьюс, Джек Хьюз, Куинн Хьюз, Мэттью Ткачак, Брэди Ткачак, Айкел, Веренски, Хеллибак – в составе США на ОИ-2030 по версии The Athletic

В The Athletic назвали возможный состав сборной США на Олимпиаду-2030.

Джек Хьюз, Куинн Хьюз, Брэди и Мэттью Ткачаки , Коннор Хеллибак войдут в состав сборной США на Олимпиаду-2030, предположили в The Athletic.

Журналист издания Кори Пронман представил свою версию возможного состава команды на турнир.

На Олимпиаде-2026 США одержала победу над Канадой в финале (2:1 ОТ).

Нападающие :

Брэди Ткачак – Джек Айкел – Мэттью Ткачак;

Джек Хьюз – Остон Мэттьюс – Мэттью Болди ;

Каттер Готье – Дилан Ларкин – Тейдж Томпсон ;

Джейк Генцел – Логан Кули – Мэттью Найз;

Мэттью Бенирс, Уилл Смит.

Защитники :

Куинн Хьюз – Чаркли Макэвой;

Джейк Сэндерсон – Брок Фэйбер;

Зак Веренски – Джексон Лакомб;

Ноа Хэнифин – Лэйн Хатсон.

Вратари : Коннор Хеллибак, Джейк Эттинджер, Спенсер Найт.