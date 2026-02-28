Кузьменко перенес операцию из-за разрыва мениска. Форвард «Лос-Анджелеса» пропустит несколько недель
Андрей Кузьменко перенес операцию после разрыва мениска.
Нападающий Андрей Кузьменко успешно перенес операцию по восстановлению мениска после разрыва.
Форвард помещен в список травмированных и ориентировочно пропустит несколько недель.
В текущем сезоне на счету Кузьменко 25 (13+12) очков в 52 играх при полезности «минус 4».
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: сайт «Лос-Анджелеса»
я с разрывом мениска несколько МЕСЯЦЕВ восстанавливался так-то, и не важно, что я обычный чел, а Кузьменко спортсмен и у него топовая медицина, а не районная больница как у меня.
по факту для Кузьменко сезон закончен.
Совсем у ЛА Топ-6 осиротел