Кузьменко перенес операцию из-за разрыва мениска. Форвард «Лос-Анджелеса» пропустит несколько недель

Андрей Кузьменко перенес операцию после разрыва мениска.

Нападающий Андрей Кузьменко успешно перенес операцию по восстановлению мениска после разрыва.

Форвард помещен в список травмированных и ориентировочно пропустит несколько недель.

В текущем сезоне на счету Кузьменко 25 (13+12) очков в 52 играх при полезности «минус 4».