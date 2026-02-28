  • Спортс
  • Кузьменко перенес операцию из-за разрыва мениска. Форвард «Лос-Анджелеса» пропустит несколько недель
Кузьменко перенес операцию из-за разрыва мениска. Форвард «Лос-Анджелеса» пропустит несколько недель

Андрей Кузьменко перенес операцию после разрыва мениска.

Нападающий Андрей Кузьменко успешно перенес операцию по восстановлению мениска после разрыва.

Форвард помещен в список травмированных и ориентировочно пропустит несколько недель.

В текущем сезоне на счету Кузьменко 25 (13+12) очков в 52 играх при полезности «минус 4». 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: сайт «Лос-Анджелеса»
9 комментариев
несколько недель??? 🤦🤦🤦
я с разрывом мениска несколько МЕСЯЦЕВ восстанавливался так-то, и не важно, что я обычный чел, а Кузьменко спортсмен и у него топовая медицина, а не районная больница как у меня.
по факту для Кузьменко сезон закончен.
Ответ Доля Кузьмин
А я со стола после операции сам встал и пошел в палату, на трети день сел в авто. "Разрывы" разные бывают.
Согласен. Сам в ужасе. Может просто надрыв. Ну не бывает такое быстрое восстановление
Фиала, Кузьменко
Совсем у ЛА Топ-6 осиротел
Это конечная, пора в КХЛ, уверенности парню не хватает(
Посмотрел тут пару матчей после прихода Панары! Уныло и тоскливо. Тьма. Но ведь его жена довольна - климат это для нее супер, наличие звезд рядом...мда уж
пора алису в основу выставлять. она же хотела в ла.
а так надеялся что его Панара оживит.
