Ларионов о плей-офф КХЛ: «СКА не боится никого. В моей карьере были случаи, когда выходили с 8-го места и обыгрывали лидеров»

Ларионов о СКА перед плей-офф КХЛ: мы не боимся ни одной команды.

Главный тренер СКА Игорь Ларионов после поражения от «Локомотива » (2:5) в домашнем матче Fonbet Чемпионата КХЛ высказался о шансах петербуржцев в плей-офф.

– С минским «Динамо» и «Северсталью» положительная серия по сезону, а вот с «Локомотивом» 1-5. Начинается ли гонка, чтобы избежать встречи с ярославцами в первом раунде плей-офф?

– Понятно, есть лидеры, есть команды, которые давно обеспечили себе участие в плей-офф и играют раскрепощенно. У нас ситуация сложнее – много травм, играем практически одним составом, заменить ребят и дать кому-то паузу пока некем. Мы это сделаем чуть позже. Через три игры к нам вернется группа игроков – тогда сможем варьировать состав.

Мы не боимся ни одной команды. В плей-офф все начинается с чистого листа. В моей карьере игрока были случаи, когда с восьмого места выходили в плей-офф и обыгрывали лидеров. Но это моя карьера.

Внимательно оценим соперника, с которым будем играть. Пока еще рано говорить, кто это. Мы будем играть на победу в каждом оставшемся матче. Но при этом попробуем вводить свежую кровь, давать паузы тем, кто подустал, чтобы они подготовились серьезно – и в зале, и на льду. Немножко дать им паузу от игр.

Сейчас главный соперник – следующий матч, «Барыс». Идем от игры к игре, не смотрим вперед на 3-4 встречи. Смотрим, кто может дать нам огонь и энтузиазм. Как молодые ребята – Поляков , Дишковский , Недопекин, Короткий . Это радует. Хотим, чтобы остальные подхватили этот импульс.

Поражение нужно спокойно пережить и оставить позади. Если носить этот груз с собой – посеешь сомнения, а это опасно для команды. Нельзя бояться выходить играть против лидера. У нас есть три недели, чтобы подготовиться, найти резервы и двигаться дальше, – сказал Игорь Ларионов.