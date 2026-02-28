  • Спортс
  • Ларионов о плей-офф КХЛ: «СКА не боится никого. В моей карьере были случаи, когда выходили с 8-го места и обыгрывали лидеров»
26

Ларионов о плей-офф КХЛ: «СКА не боится никого. В моей карьере были случаи, когда выходили с 8-го места и обыгрывали лидеров»

Главный тренер СКА Игорь Ларионов после поражения от «Локомотива» (2:5) в домашнем матче Fonbet Чемпионата КХЛ высказался о шансах петербуржцев в плей-офф. 

– С минским «Динамо» и «Северсталью» положительная серия по сезону, а вот с «Локомотивом» 1-5. Начинается ли гонка, чтобы избежать встречи с ярославцами в первом раунде плей-офф?

– Понятно, есть лидеры, есть команды, которые давно обеспечили себе участие в плей-офф и играют раскрепощенно. У нас ситуация сложнее – много травм, играем практически одним составом, заменить ребят и дать кому-то паузу пока некем. Мы это сделаем чуть позже. Через три игры к нам вернется группа игроков – тогда сможем варьировать состав.

Мы не боимся ни одной команды. В плей-офф все начинается с чистого листа. В моей карьере игрока были случаи, когда с восьмого места выходили в плей-офф и обыгрывали лидеров. Но это моя карьера.

Внимательно оценим соперника, с которым будем играть. Пока еще рано говорить, кто это. Мы будем играть на победу в каждом оставшемся матче. Но при этом попробуем вводить свежую кровь, давать паузы тем, кто подустал, чтобы они подготовились серьезно – и в зале, и на льду. Немножко дать им паузу от игр. 

Сейчас главный соперник – следующий матч, «Барыс». Идем от игры к игре, не смотрим вперед на 3-4 встречи. Смотрим, кто может дать нам огонь и энтузиазм. Как молодые ребята – Поляков, Дишковский, Недопекин, Короткий. Это радует. Хотим, чтобы остальные подхватили этот импульс.

Поражение нужно спокойно пережить и оставить позади. Если носить этот груз с собой – посеешь сомнения, а это опасно для команды. Нельзя бояться выходить играть против лидера. У нас есть три недели, чтобы подготовиться, найти резервы и двигаться дальше, – сказал Игорь Ларионов.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: сайт СКА
26 комментариев
В северной Америке борьба до последней минуты, а в КХЛ все участники известны за месяц до окончания регулярки.
Разрыв в бюджетах, потолок который обходиться, дыры в регламентах, мажоры тренеры, сыновья в командах по блату, отьезды по среди сезона на Олимпиаду и т д.
Ответ wxvnpc5psr
В северной Америке борьба до последней минуты, а в КХЛ все участники известны за месяц до окончания регулярки. Разрыв в бюджетах, потолок который обходиться, дыры в регламентах, мажоры тренеры, сыновья в командах по блату, отьезды по среди сезона на Олимпиаду и т д.
Во первых не все. Сибирь и Амур ещё бодаются.
Во вторых не мажоры и сыновья, а мажор и сын. Только в СКА. И мажор уже не работает там.
В третьих поездка на Олимпиаду когда в плей-офф уже вышли с 90% вероятностью
Ответ wxvnpc5psr
В северной Америке борьба до последней минуты, а в КХЛ все участники известны за месяц до окончания регулярки. Разрыв в бюджетах, потолок который обходиться, дыры в регламентах, мажоры тренеры, сыновья в командах по блату, отьезды по среди сезона на Олимпиаду и т д.
зато как весело у нас!)))
всегда есть что и/или кого обсудить
Я всегда считал Игоря очень умным игроком, думал прозвище профессор дали ему за особое видение игры и талант распасовщика. Был так рад что он пришел в СКА, что даже взял абонемент на сезон. Читаю его интервью уже полгода и поражаюсь, какой же он балабол, пустозвон и как сильно похож на простого физрука и неумелого психолога. Только банальные фразы, поверхностные бессодержательные речи. Мне кажется такой тренер даже эмоционально настроить команду не в состоянии. Харизмы - ноль. Грустно.
Обычно у него 0-4 и домой
Ответ ugmyanswer
Обычно у него 0-4 и домой
Обычно он после 0:4 уже дома😂
Это он про сезон в Сан-Хосе, где они с Макаровым Детройт обыграли?
Ответ Максим Седов
Это он про сезон в Сан-Хосе, где они с Макаровым Детройт обыграли?
вроде других не было у него
Макаров легенда конечно. но Скотти Ларионова в той серии очень высоко оценил
Ответ 777тч
вроде других не было у него Макаров легенда конечно. но Скотти Ларионова в той серии очень высоко оценил
Какое это имеет отношение к тренерству Ларионова.
"У нас есть три недели, чтобы подготовиться" , за целую регулярку подготовиться не могли , а за три недели рванут, ну не детский лепет.
Это не тот случай, игры у команды нет, временами, так ничего не выигрывается.
Нескончаемый поток "красивой" и "оптимистичной" постоянной болтовни при просто слабой, непоставленной игре особенно с командами выше среднего.

>Поражение нужно спокойно пережить и оставить позади. Если носить этот груз с собой – посеешь сомнения
Да нет никаких уже сомнений в вашей тренерской квалификации, господин Ларионов.
в КХЛ только Локомотиву удалось заскочить в восьмерку в последний момент и дернуть последовательно первое и второе место - Динамо и СКА. Выходит, что Ларик мечтает быть похожим на Локо
жалко болельщиков в отличие от игроков
Теперь настоящим тренером команды Тамбиев, так что СКА не стоит недооце6ивать.
