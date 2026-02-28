  • Спортс
  Алексей Василевский о Жаровском: «Лидер «Салавата», тащит команду. Огромный талант. Если не будет зазнаваться, может поехать в НХЛ через пару лет»
Алексей Василевский о Жаровском: «Лидер «Салавата», тащит команду. Огромный талант. Если не будет зазнаваться, может поехать в НХЛ через пару лет»

Алексей Василевский о Жаровском: лидер «Салавата», тащит команду.

Защитник «Салавата Юлаева» Алексей Василевский высоко оценил талант 19-летнего нападающего Александра Жаровского, назвав его лидером уфимского клуба. 

– В «Салавате Юлаеве» в этом сезоне целая россыпь молодых талантов. Не могу вас не спросить о прогрессе Александра Жаровского. Справедливо ли говорить, что в свои 19 лет – это тоже один из полноценных лидеров атаки «Салавата Юлаева»?

Саня – огромный талант. Причем, меня он удивил сильно уже в прошлом сезоне, когда присоединился к нам во время серии плей-офф со «Спартаком». Он вчера играл в чемпионате КХЛ три на три, а сегодня уже готов был нам помогать играть против «Спартака». Это показывает его искреннюю любовь к хоккею.

В этом сезоне он определенно сделал шаг вперед. Он действительно лидер нашей команды, тащит ее на себе, дает результат. Как и Семен Вязовой, если он будет работать честно, не будет зазнаваться, то спокойно может поехать в НХЛ через пару лет.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Татар-информ»
Жарик только радует! во всяком случае пока.
Только удачи пацану!и Уфе в плове!
И у Кузи опыта наберёт (положительного)
Рекомендуем