Алексей Василевский о Жаровском: «Лидер «Салавата», тащит команду. Огромный талант. Если не будет зазнаваться, может поехать в НХЛ через пару лет»
Защитник «Салавата Юлаева» Алексей Василевский высоко оценил талант 19-летнего нападающего Александра Жаровского, назвав его лидером уфимского клуба.
– В «Салавате Юлаеве» в этом сезоне целая россыпь молодых талантов. Не могу вас не спросить о прогрессе Александра Жаровского. Справедливо ли говорить, что в свои 19 лет – это тоже один из полноценных лидеров атаки «Салавата Юлаева»?
– Саня – огромный талант. Причем, меня он удивил сильно уже в прошлом сезоне, когда присоединился к нам во время серии плей-офф со «Спартаком». Он вчера играл в чемпионате КХЛ три на три, а сегодня уже готов был нам помогать играть против «Спартака». Это показывает его искреннюю любовь к хоккею.
В этом сезоне он определенно сделал шаг вперед. Он действительно лидер нашей команды, тащит ее на себе, дает результат. Как и Семен Вязовой, если он будет работать честно, не будет зазнаваться, то спокойно может поехать в НХЛ через пару лет.
