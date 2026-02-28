Ларионов о голкиперах СКА: «Иванову – 21, Плешкову – 23, они мальчишки. Вратарская зрелость приходит позже. Хеллибака тоже критиковали, а он выиграл золото на ОИ»

Ларионов о вратарях СКА Плешкове и Иванове: они мальчишки.

Главный тренер СКА Игорь Ларионов после поражения от «Локомотива » (2:5) призвал не винить в неудачах команды вратарей Артемия Плешкова и Сергея Иванова .

– В последних матчах не убеждают вратари. Делаете ли вы для себя выводы перед плей-офф? Определились ли с первым номером?

– А кто убеждает? Давайте разложим все по частям. Вратари – это особенные люди. Они на последнем рубеже, где любая ошибка – и за спиной загорается лампочка. Но чтобы этого не происходило, должна быть помощь защитников, помощь нападающих. Мы не хотим сеять сомнения в головах наших вратарей. Это молодые ребята, мальчишки: Сереге Иванову – 21, Плешу – 23. Они только делают первые серьезные шаги. Вратарская зрелость приходит позже.

Команда должна быть в балансе – вратари, защитники, нападающие. Я не хочу направлять стрелы в сторону вратарей. Я их очень люблю и ценю. В моей профессии я знаю, что это такое – играл с выдающимися голкиперами. Вратарей нельзя «трогать» лишний раз. Они сами знают, где ошиблись. Если постоянно акцентировать на этом внимание – можно морально, психологически их «убить».

С нашей стороны – полная поддержка. И вас прошу – не корите их в прессе, отчетах, интервью. Дайте им возможность пройти это сложное время. Вы еще увидите их. Вратаря сборной США [Коннора Хеллибака ] тоже критиковали все, а он на Олимпиаде выиграл золото. Будем терпеливы. Мы, в свою очередь, обязаны делать все от нас зависящее. Забивать больше голов. Матчи выигрывает команда. Вратарь играет большую роль, но мы должны реализовывать моменты, которые создаем, – сказал Игорь Ларионов.