  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Ларионов о голкиперах СКА: «Иванову – 21, Плешкову – 23, они мальчишки. Вратарская зрелость приходит позже. Хеллибака тоже критиковали, а он выиграл золото на ОИ»
17

Ларионов о голкиперах СКА: «Иванову – 21, Плешкову – 23, они мальчишки. Вратарская зрелость приходит позже. Хеллибака тоже критиковали, а он выиграл золото на ОИ»

Ларионов о вратарях СКА Плешкове и Иванове: они мальчишки.

Главный тренер СКА Игорь Ларионов после поражения от «Локомотива» (2:5) призвал не винить в неудачах команды вратарей Артемия Плешкова и Сергея Иванова

– В последних матчах не убеждают вратари. Делаете ли вы для себя выводы перед плей-офф? Определились ли с первым номером?

– А кто убеждает? Давайте разложим все по частям. Вратари – это особенные люди. Они на последнем рубеже, где любая ошибка – и за спиной загорается лампочка. Но чтобы этого не происходило, должна быть помощь защитников, помощь нападающих. Мы не хотим сеять сомнения в головах наших вратарей. Это молодые ребята, мальчишки: Сереге Иванову – 21, Плешу – 23. Они только делают первые серьезные шаги. Вратарская зрелость приходит позже.

Команда должна быть в балансе – вратари, защитники, нападающие. Я не хочу направлять стрелы в сторону вратарей. Я их очень люблю и ценю. В моей профессии я знаю, что это такое – играл с выдающимися голкиперами. Вратарей нельзя «трогать» лишний раз. Они сами знают, где ошиблись. Если постоянно акцентировать на этом внимание – можно морально, психологически их «убить».

С нашей стороны – полная поддержка. И вас прошу – не корите их в прессе, отчетах, интервью. Дайте им возможность пройти это сложное время. Вы еще увидите их. Вратаря сборной США [Коннора Хеллибака] тоже критиковали все, а он на Олимпиаде выиграл золото. Будем терпеливы. Мы, в свою очередь, обязаны делать все от нас зависящее. Забивать больше голов. Матчи выигрывает команда. Вратарь играет большую роль, но мы должны реализовывать моменты, которые создаем, – сказал Игорь Ларионов.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: сайт СКА
logoВиннипег
logoКХЛ
logoИгорь Ларионов
logoЛокомотив
logoСергей Иванов
logoНХЛ
logoАртемий Плешков
logoКоннор Хеллибак
logoСКА
logoСборная США по хоккею
logoолимпийский хоккейный турнир
logoОлимпиада-2026
17 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
"Хеллибака тоже критиковали, а он выиграл золото на ОИ - и я это видел", - добавил Ларионов.
Ответ Космический Котик
"Хеллибака тоже критиковали, а он выиграл золото на ОИ - и я это видел", - добавил Ларионов.
Может он для этого ездил, чтобы уточнить и с уверенностью ответить на этот вопрос журналиста😂
У Плешкова 93,4 % отражённых,у Иванова 92,7%,оба этих результата в топ-10 лиги,если при такой статистике вратарей СКА много пропускает,то тут скорее к защите вопросы
Мне один знакомый до сезона, впечатленный первым сезоном торпедо при Ларионове, сказал, что он пришел в ска для серьезных задач. Я посмеялся, конечно, сказал что в плей-офф не выйдут. Ошибся, думал Шанхай посильнее выступит.
Что же вы несете… у Хеллибака 3 Везины и Харт за плечами, он уже всем все доказал, кто его критиковал??? Вы?
Помню как Плешков даже ходить не умел, но ворота не покидал!. Так Роман Борисович из него сделал патриота ленинградских окраин, где сам провел жуткие детские годы. В 4 года его заставили учиться игре на гитаре, шесть лет до эмиграции в Финляндию из него лепили Паганини, но получили хоккеиста «бенди».
Странное сравнение, Хеллибак - трехкратгый обладатель Везины. Лучший голкипер НХЛ последних пяти лет… Кто вообще такие Сергей Иванов и Плеш???
"Скотти Боумэн тоже тасовал вратарей в Детройте" - добавил Ларик про себя
по этой логике они с прошлого сезона уже все убитые, нужно новых пачку летом будет закупить😆
Ответ цэсемьэр
по этой логике они с прошлого сезона уже все убитые, нужно новых пачку летом будет закупить😆
так а так и есть, ромка им знатно психологию расшатал, по сути и плешков и заврагин вообще потраченные, иванов за счет аренды в отмирале еще более-менее вывозит😄😄
Нападающие виноваты - нужно было 6 забивать.
Ответ Владимир Федулов
Нападающие виноваты - нужно было 6 забивать.
вратарям не нужно пропускать.тренерам лучше тренировать.
Жаль у Заврагина прям по наклонной карьера идёт , очередной талант пропадает
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Ларионов о 2:5 от «Локомотива»: «СКА уступил при неплохой игре. Ожидания были другими. Мы в долгу перед болельщиками, нужно показать более зрелый хоккей»
28 февраля, 17:49
«Локомотив» выиграл 12 из 13 последних матчей, сегодня – 5:2 со СКА. Команда Ларионова идет 8-й на Западе
28 февраля, 16:25
Робот Арнольд объявил состав и настроил СКА на игру с «Локомотивом»: «Сегодня важный матч. Только вперед, армейцы с Невы»
28 февраля, 14:41Видео
Рекомендуем
Главные новости
Ротенберг о мастер-классе в академии «Динамо» СПб: «Лучшие хоккеисты мира используют эти упражнения и показывают уровень. Красивый хоккей начинается там, где работает каждая деталь»
8 минут назад
«Амур» и «Нефтехимик» подрались во время рукопожатий после игры. Лихачев с Надворным начали массовую стычку
19 минут назадВидео
«Салават» обыграл «Адмирал» по буллитам – 2:1. У Кузнецова гол и победный бросок в серии
36 минут назадВидео
КХЛ. «Ак Барс» встретится с «Ладой», «Металлург» против «Динамо» Минск, «Амур» победил «Нефтехимик», «Салават» обыграл «Адмирал»
49 минут назад
НХЛ. «Вашингтон» сыграет с «Ютой», «Питтсбург» против «Бостона», «Тампа» в гостях у «Миннесоты», «Сан-Хосе» примет «Монреаль»
50 минут назад
«Спартак» о Жамнове: «Тренер восстанавливается после операции. Возвращение на скамейку ожидается к заключительным играм чемпионата»
сегодня, 11:43
«Амур» победил «Нефтехимик» – 3:1. Хабаровчане в 3 очках от зоны плей-офф, в регулярке осталось 7 матчей
сегодня, 11:35
Матч «Сочи» – «Локомотив» перенесен в Ярославль, сообщила КХЛ: «В связи с форс-мажорными обстоятельствами и по договоренности клубов»
сегодня, 11:11
«Юта» хочет выменять форварда в топ-6 на дедлайне НХЛ. Томас, Кайру, Кадри и Трочек – в числе кандидатов (The Fourth Period)
сегодня, 10:59
Директор «Северстали» о клубе: «Просмотры, сплетни, слухи, хайп – не наш стиль. Все сосредоточено на спорте – у нас есть свой болельщик, и мы с ним работаем»
сегодня, 10:45
Ко всем новостям
Последние новости
Экс-вратарь СССР Криволапов о Харламове и Мальцеве: «Налили мне по полстакана коньяка и шампанского – я и выпил со страху. Мы подружились, были во всех злачных местах»
сегодня, 11:22
Генменеджер «Бостона» о дедлайне: «Хотели бы подтолкнуть команду, но должна быть подходящая сделка. Изучим вариант, если он будет полезен для будущего «Брюинс»
сегодня, 10:31
Канцеров о «Металлурге»: «Три поражения неслучайны, надо наладить оборону. Акцент в последних матчах – выходить с настроем на 100% и не травмироваться перед плей-офф»
сегодня, 09:58
Юрзинов о ВХЛ: «Важно, что региональные власти поддерживают клубы. «Югру» с рекордом по сухим матчам поздравило правительство ХМАО. Так должно быть во всех городах ВХЛ и КХЛ»
сегодня, 08:46
«Миннесота» забрала Фаббри с драфта отказов «Сент-Луиса». Форвард выигрывал Кубок Стэнли-2019 с «Блюз»
сегодня, 08:32
Спронг о победе над ЦСКА – своим бывшим клубом: «Приятно было выиграть. В Екатеринбурге у меня будет подарок для ребят. Приятный сюрприз»
сегодня, 07:50
Канцеров о травме Силантьева: «Сильный отряд не должен заметить потери бойца. Связочка с Ткачевым работает. Любого к нам поставь, все равно игра больше будет зависеть от нас»
сегодня, 07:25
Бриэр о «Филадельфии» на дедлайне: «Мы все еще строим команду с прицелом на будущее. Я не против усиления, но краткосрочные варианты нас не привлекают»
сегодня, 07:10
Элиас Петтерссон – журналистам о возможном обмене: «Задайте вопрос себе, эти слухи исходят от вас. Я первым скажу, что не оправдал ожиданий, связанных с контрактом»
сегодня, 06:55
Ничушкин не забил в 8-м матче подряд, остался без очков – в 3-м. У него 1 бросок и 1 потеря за 19:06 против «Лос-Анджелеса»
сегодня, 06:32
Рекомендуем