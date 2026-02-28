  • Спортс
  • Тренер «Спартака» Барков после 5:3 с «Барысом»: «Жамнов знает, что происходит в команде, держит руку на пульсе. Он на реабилитации, когда вернется – не знаю»
Тренер «Спартака» Барков после 5:3 с «Барысом»: «Жамнов знает, что происходит в команде, держит руку на пульсе. Он на реабилитации, когда вернется – не знаю»

Барков-старший о Жамнове: когда вернется на скамейку «Спартака» – не знаю.

Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Александр Барков-старший после победы над «Барысом» (5:3) высказался о состоянии главного тренера красно-белых Алексея Жамнова

29 января клуб объявил, что Жамнов пропустит ближайшие матчи FONBET КХЛ «по запланированным медицинским причинам». С тех пор командой руководит Барков-старший.

– Как взаимодействуете с Жамновым, и когда стоит ждать его возвращения?

– Взаимодействие проходит. Алексей Юрьевич знает все, что происходит в команде, и держит руку на пульсе.

Не знаю, когда Жамнов вернется на скамейку, он проходит реабилитацию, как выйдет, так сразу, – сказал Барков-старший.

Здоровья А.Жамнову, СПАРТАК с Победой, надо подкорректировать первые 20 минут, с удалениями надо поменьше, скоро плей-офф.
Отмечу Павла Порядина. Последние матчи хорошо проводит. Передачи, игра в обороне. Это игра лидера команды. Молодец. Рад за него. Что хотелось бы пожелать? Улучшать взаимодействия в своей зоне обстрела ворот. Правильно занимать позиции. Играть терпеливо и внимательно. Делать свою работу хорошо и не мешать ее делать своему партнеру. Читай и реагируй!
Ответ ТимТалер
Важно, чтобы вся пятёрка реагировала и принимала решения БЫСТРО и ТОЧНО!
