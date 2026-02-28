Тренер «Спартака» Барков после 5:3 с «Барысом»: «Жамнов знает, что происходит в команде, держит руку на пульсе. Он на реабилитации, когда вернется – не знаю»

Барков-старший о Жамнове: когда вернется на скамейку «Спартака» – не знаю.

Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака » Александр Барков-старший после победы над «Барысом » (5:3) высказался о состоянии главного тренера красно-белых Алексея Жамнова .

29 января клуб объявил, что Жамнов пропустит ближайшие матчи FONBET КХЛ «по запланированным медицинским причинам». С тех пор командой руководит Барков-старший.

– Как взаимодействуете с Жамновым, и когда стоит ждать его возвращения?

– Взаимодействие проходит. Алексей Юрьевич знает все, что происходит в команде, и держит руку на пульсе.

Не знаю, когда Жамнов вернется на скамейку, он проходит реабилитацию, как выйдет, так сразу, – сказал Барков-старший.