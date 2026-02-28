Юрчо о 4-м месте Словакии на ОИ-2026: «Заслуженный результат. Есть определенная доля удачи, но команда была единым коллективом – в этом секрет успеха»

Юрчо о 4-м месте Словакии на ОИ-2026: команда заслужила это.

Словацкий нападающий «Лады» Томаш Юрчо поделился мнением о выступлении Словакии на Олимпиаде-2026 в Италии.

Команда заняла 4-е место, уступив Финляндии (1:6) в игре за бронзовые медали.

– Словацкая команда сейчас на подъеме? Перед Олимпиадой многие говорили, что она, вероятнее всего, даже не попадет в четвертьфинал, а в итоге – полуфинал.

– Я согласен с тем, что мы не были фаворитами, но нам удалось победить Финляндию [на групповом этапе], добиться нужного счета в матче со Швецией и выйти из группы с первого места, обеспечив себе нужную сетку. Хорошо, что нам достались в качестве соперников немцы, а не сборная Чехии, например, могло быть и такое.

Конечно, определенная доля удачи в итоговом результате была, ничего не скажешь, однако надо признать, что и ребята играли очень-очень хорошо, и команда полностью заслужила такой результат своей игрой, самоотдачей на площадке. Были лидеры, которые вели команду за собой, остальные им помогали, но никто не был в стороне, это был единый коллектив – в этом и секрет успеха, – сказал Томаш Юрчо .