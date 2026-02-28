  • Спортс
  • Ларионов о 2:5 от «Локомотива»: «СКА уступил при неплохой игре. Ожидания были другими. Мы в долгу перед болельщиками, нужно показать более зрелый хоккей»
Главный тренер СКА Игорь Ларионов подвел итоги домашней игры против «Локомотива» (2:5) в Fonbet Чемпионате КХЛ. 

«Не самый яркий матч. Команда проиграла при неплохой игре. Не скажу, что выдающейся, но ожидания были другими. Есть над чем подумать, чтобы двигаться дальше.

Ребята провели хороший третий период, взвинтили темп, это радует. Мы в долгу перед болельщиками, нужно показать более зрелый хоккей», – сказал Игорь Ларионов.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
болельщики
Как же я рад, что этот шарлатан больше не тренирует Торпедо...
До Ларионова Торпедо тоже стабильно выходило в плэй-офф, представляете?
Один такой тоже постоянно про долги болельщикам говорил. Жаль ушел не расплатившись…
Неплохая игра была только последние 10 минут.Отдельные игроки провели хороший матч, команда нет.
Там Локо уже бежать в атаку вообще перестал.
