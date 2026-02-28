Ларионов о 2:5 от «Локомотива»: «СКА уступил при неплохой игре. Ожидания были другими. Мы в долгу перед болельщиками, нужно показать более зрелый хоккей»

Ларионов после 2:5 от «Локо»: СКА нужно показать более зрелый хоккей.

Главный тренер СКА Игорь Ларионов подвел итоги домашней игры против «Локомотива » (2:5) в Fonbet Чемпионате КХЛ.

«Не самый яркий матч. Команда проиграла при неплохой игре. Не скажу, что выдающейся, но ожидания были другими. Есть над чем подумать, чтобы двигаться дальше.

Ребята провели хороший третий период, взвинтили темп, это радует. Мы в долгу перед болельщиками, нужно показать более зрелый хоккей», – сказал Игорь Ларионов.