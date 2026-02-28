Макдэвид, Маккиннон, Селебрини, Бедард, Макар, Пойнт, Марнер, Шефер, Томпсон – в составе Канады на ОИ-2030 по версии The Score

Авторы The Scrore назвали состав сборной Канады на Олимпиаду-2030.

Коннор Макдэвид, Макклин Селебрини и Коннор Бедард войдут в состав сборной Канады на Олимпиаду-2030, предположили в The Score. Журналисты издания представили свою версию возможного состава команды на турнир.

Отметим, что капитан канадской сборной на Олимпиаде-2026 Сидни Кросби не включен в список. Форварду на момент старта Игр в 2030-м будет 42 года.

На Олимпиаде-2026 канадцы потерпели поражение от США в финале (1:2 ОТ).

Нападающие :

Беккетт Сеннеке – Коннор Макдэвид – Нэтан Маккиннон ;

Дилан Гюнтер – Макклин Селебрини – Коннор Бедард ;

Куинтон Байфилд – Ник Сузуки – Митч Марнер ;

Адам Фантилли – Уайтт Джонстон – Брэйден Пойнт;

Дилан Козенс , Сет Джарвис .

Защитники :

Мэттью Шефер – Кэйл Макар ;

Томас Харли – Ноа Добсон ;

Оуэн Пауэр – Эван Бушар ;

Джош Моррисси – Китон Верхофф.

Вратари : Логан Томпсон, Себастьян Косса, Джет Гривс.