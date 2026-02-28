  • Спортс
  Макдэвид, Маккиннон, Селебрини, Бедард, Макар, Пойнт, Марнер, Шефер, Томпсон – в составе Канады на ОИ-2030 по версии The Score
Макдэвид, Маккиннон, Селебрини, Бедард, Макар, Пойнт, Марнер, Шефер, Томпсон – в составе Канады на ОИ-2030 по версии The Score

Авторы The Scrore назвали состав сборной Канады на Олимпиаду-2030.

Коннор Макдэвид, Макклин Селебрини и Коннор Бедард войдут в состав сборной Канады на Олимпиаду-2030, предположили в The Score. Журналисты издания представили свою версию возможного состава команды на турнир. 

Отметим, что капитан канадской сборной на Олимпиаде-2026 Сидни Кросби не включен в список. Форварду на момент старта Игр в 2030-м будет 42 года.

На Олимпиаде-2026 канадцы потерпели поражение от США в финале (1:2 ОТ).

Нападающие

Беккетт СеннекеКоннор МакдэвидНэтан Маккиннон;

Дилан Гюнтер – Макклин Селебрини – Коннор Бедард;

Куинтон Байфилд – Ник СузукиМитч Марнер;

Адам Фантилли –  Уайтт Джонстон – Брэйден Пойнт;

Дилан Козенс, Сет Джарвис.

Защитники

Мэттью Шефер  – Кэйл Макар;

Томас ХарлиНоа Добсон;

Оуэн ПауэрЭван Бушар;

Джош Моррисси – Китон Верхофф.

Вратари: Логан Томпсон, Себастьян Косса, Джет Гривс. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: The Score
