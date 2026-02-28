Макдэвид, Маккиннон, Селебрини, Бедард, Макар, Пойнт, Марнер, Шефер, Томпсон – в составе Канады на ОИ-2030 по версии The Score
Авторы The Scrore назвали состав сборной Канады на Олимпиаду-2030.
Коннор Макдэвид, Макклин Селебрини и Коннор Бедард войдут в состав сборной Канады на Олимпиаду-2030, предположили в The Score. Журналисты издания представили свою версию возможного состава команды на турнир.
Отметим, что капитан канадской сборной на Олимпиаде-2026 Сидни Кросби не включен в список. Форварду на момент старта Игр в 2030-м будет 42 года.
На Олимпиаде-2026 канадцы потерпели поражение от США в финале (1:2 ОТ).
Нападающие:
Беккетт Сеннеке – Коннор Макдэвид – Нэтан Маккиннон;
Дилан Гюнтер – Макклин Селебрини – Коннор Бедард;
Куинтон Байфилд – Ник Сузуки – Митч Марнер;
Адам Фантилли – Уайтт Джонстон – Брэйден Пойнт;
Защитники:
Джош Моррисси – Китон Верхофф.
Вратари: Логан Томпсон, Себастьян Косса, Джет Гривс.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: The Score
35 комментариев
Может за 4 года подучат азы арифметики, глядишь - пригодится !!!
Вдруг на чехов попадут …😂😂😂😂😂😂
Молодежи у них талантливой,конечно,пруд пруди.Вот так работать надо.
Если тут есть знающие относительно перспективных ребят у нас,которые могли бы попасть в 30-м году на ОИ,поделитесь, пж.