  • Хартли о 5:2: «СКА хорошо начал игру, но «Локомотив» перехватил инициативу. Настраивали команду, чтобы была атмосфера плей‑офф»
Хартли о 5:2: «СКА хорошо начал игру, но «Локомотив» перехватил инициативу. Настраивали команду, чтобы была атмосфера плей‑офф»

Боб Хартли прокомментировал победу «Локомотива» над СКА в матче КХЛ.

Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли высказался после победы над СКА (5:2) в выездном матче Fonbet Чемпионата КХЛ. 

«Важная выездная серия для нас. Хорошо, что начали с победы. Говорили с ребятами, что до конца восемь игр, шесть из них – на выезде. Настраивали команду на то, чтобы была атмосфера плей‑офф.

Соперник хорошо начал игру, но мы перехватили инициативу. Когда СКА забил, важно, что мы ответили вторым голом. Иванов здорово сыграл, сделал хет‑трик, Паник забил. Большинство забило важный гол. В целом доволен победой», – сказал Хартли. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
По игре, вот вроде все под контролем, но опять ненужные удаления. И ладно, что СКА во втором и, главное, в 3 периоде ничего не смогли создать в 5/4, но вот момент после 2го гола Жоры Иванова, когда счет стал 4:1 в пользу Локо. Опять расхлябанно стали проводить свои смены. Одна ошибка Фреза и опять только две шайбы разница. По сути обменялись одинаковыми ошибками обе команды.

Локо на западе, реально, пока смотрится отдельно от остальных(только матчи с Минском отдельный вид искусства), в целом это один из главных фаворитов. Но хотелось бы в такие моменты солидности.
