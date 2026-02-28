Хартли о 5:2: «СКА хорошо начал игру, но «Локомотив» перехватил инициативу. Настраивали команду, чтобы была атмосфера плей‑офф»

Боб Хартли прокомментировал победу «Локомотива» над СКА в матче КХЛ.

Главный тренер «Локомотива » Боб Хартли высказался после победы над СКА (5:2) в выездном матче Fonbet Чемпионата КХЛ.

«Важная выездная серия для нас. Хорошо, что начали с победы. Говорили с ребятами, что до конца восемь игр, шесть из них – на выезде. Настраивали команду на то, чтобы была атмосфера плей‑офф.

Соперник хорошо начал игру, но мы перехватили инициативу. Когда СКА забил, важно, что мы ответили вторым голом. Иванов здорово сыграл, сделал хет‑трик, Паник забил. Большинство забило важный гол. В целом доволен победой», – сказал Хартли.