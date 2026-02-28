  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Ковальчук о Панарине в «Лос-Анджелесе»: «Непростой город, непростая команда, нужно время на адаптацию. Он уникальный игрок, усилит любое звено»
8

Ковальчук о Панарине в «Лос-Анджелесе»: «Непростой город, непростая команда, нужно время на адаптацию. Он уникальный игрок, усилит любое звено»

Ковальчук о Панарине в «Лос-Анджелесе»: усилит любое звено, все зависит от него.

Олимпийский чемпион Илья Ковальчук поделился мнением о перспективах Артемия Панарина в «Лос-Анджелесе».

34-летний форвард провел 2 матча за «Кингс» после обмена и набрал 2 (0+2) очка. 

– На ваш взгляд, какие перспективы у Панарина в «Кингс»?

– Сложно сказать. Непростой город, непростая команда, но первую игру классно сыграл, хоть и проиграли. Потом совсем не получилось с «Эдмонтоном».

Уйдет какое‑то время на адаптацию. Город большой, Артемий – человек семейный. Маленькие дети, школы, детсады – все это займет какое‑то время для адаптации.

Что касается хоккея, то он усилит любое звено в любой команде, потому что он уникальный игрок, универсальный. Все зависит от Панарина, – сказал Ковальчук.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
logoЛос-Анджелес
logoНХЛ
logoМатч ТВ
logoИлья Ковальчук
logoАртемий Панарин
8 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
А в чем непростой ? В том , что Кови там не заиграл ? По сути клуб где никакого давления нет, там в ЛА пофиг вообще на хоккей , город бомжей и богемы ,это не канадский клуб , где ты под микроскопом.
Ответ Александр Сандалов
А в чем непростой ? В том , что Кови там не заиграл ? По сути клуб где никакого давления нет, там в ЛА пофиг вообще на хоккей , город бомжей и богемы ,это не канадский клуб , где ты под микроскопом.
Про бомжей согласен ...знаменитая аллея звёзд в Голливуде находится в не самом презентабельном районе ..+100 метров и уже бомжей куча
Непростой город?
Неужели легче привыкнуть к жизни в каком-нибудь Урюпинске, чем в Лос-Анджелесе?
Интересный ответ на вопрос какие перспективы у Панарина в Кингс. Ковальчук отвечает как будет Панарину в бытовом плане. Как будто эта часть будет главной задержится Артемий в ЛА или она отправит его по окончании сезона искать новый клуб.
Кому как не Илье знать)
Не помню сильных наших игроков в Лос-Анджелесе.
Разве что Войнов мог хорошую карьеру сделать.
Ткачёв не пробился. Ковальчук не закрепился. Не сказал бы, что система Кингз подходит для креативных русских нападающих.
Ответ jan-valjan
Кому как не Илье знать) Не помню сильных наших игроков в Лос-Анджелесе. Разве что Войнов мог хорошую карьеру сделать. Ткачёв не пробился. Ковальчук не закрепился. Не сказал бы, что система Кингз подходит для креативных русских нападающих.
Фролов был неплох
У Хлеба думаю будет всё норм в Эл Эй, он любит большие города, характер легкий и юморной, как игрок классный, в первой же игре два ассиста, уверен скоро станет там своим и будет лидером команды, чему и хочется ему пожелать)
... помнится Ильюху команда совсем не приняла, как чужак там катался, и при голевых действиях не поддерживали, не приветствовали. Старички чемпионские на сходе человек ,и не совсем понятно с кем кубки брать ЛА по нонешним временам , а город то Большой...
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Ковальчук о шансах Овечкина сыграть на ОИ-2030: «Почему бы не замахнуться? Классная мотивация. Хочу, чтобы он играл как можно дольше»
28 февраля, 15:23
Ковальчук об ОИ-2026: «Россия была фаворитом на любой Олимпиаде, куда приезжала. Дай бог, чтобы на следующей выступили полным составом с флагом и гимном»
28 февраля, 14:27
«Лос-Анджелес» проиграл 2 матча из 2 после паузы (при разнице шайб 5:14) и 5 подряд. Команда Панарина идет вне зоны плей-офф на Западе
27 февраля, 07:20
Рекомендуем
Главные новости
КХЛ. «Ак Барс» встретится с «Ладой», «Металлург» против «Динамо» Минск, «Амур» победил «Нефтехимик», «Салават» обыграл «Адмирал»
2 минуты назад
НХЛ. «Вашингтон» сыграет с «Ютой», «Питтсбург» против «Бостона», «Тампа» в гостях у «Миннесоты», «Сан-Хосе» примет «Монреаль»
3 минуты назад
«Спартак» о Жамнове: «Тренер восстанавливается после операции. Возвращение на скамейку ожидается к заключительным играм чемпионата»
21 минуту назад
«Амур» победил «Нефтехимик» – 3:1. Хабаровчане в 3 очках от зоны плей-офф, в регулярке осталось 7 матчей
29 минут назад
Матч «Сочи» – «Локомотив» перенесен в Ярославль, сообщила КХЛ: «В связи с форс-мажорными обстоятельствами и по договоренности клубов»
53 минуты назад
«Юта» хочет выменять форварда в топ-6 на дедлайне НХЛ. Томас, Кайру, Кадри и Трочек – в числе кандидатов (The Fourth Period)
сегодня, 10:59
Директор «Северстали» о клубе: «Просмотры, сплетни, слухи, хайп – не наш стиль. Все сосредоточено на спорте – у нас есть свой болельщик, и мы с ним работаем»
сегодня, 10:45
Ротенберг о развитии хоккея с мячом в России: «Нужно больше медийности – привлекать звезд, уделять внимание популяризации. Надо вместе думать»
сегодня, 10:15
Трочек о возможном уходе из «Рейнджерс»: «Моя семья живет на Восточном побережье – команды Запада в списке запретов на обмен»
сегодня, 09:46
Вратарь «Автомобилиста» Галкин: «Эберт называет меня Питером Паркером – как Человека-паука. Считает, что я ловлю все шайбы»
сегодня, 09:28
Ко всем новостям
Последние новости
Экс-вратарь СССР Криволапов о Харламове и Мальцеве: «Налили мне по полстакана коньяка и шампанского – я и выпил со страху. Мы подружились, были во всех злачных местах»
42 минуты назад
Генменеджер «Бостона» о дедлайне: «Хотели бы подтолкнуть команду, но должна быть подходящая сделка. Изучим вариант, если он будет полезен для будущего «Брюинс»
сегодня, 10:31
Канцеров о «Металлурге»: «Три поражения неслучайны, надо наладить оборону. Акцент в последних матчах – выходить с настроем на 100% и не травмироваться перед плей-офф»
сегодня, 09:58
Юрзинов о ВХЛ: «Важно, что региональные власти поддерживают клубы. «Югру» с рекордом по сухим матчам поздравило правительство ХМАО. Так должно быть во всех городах ВХЛ и КХЛ»
сегодня, 08:46
«Миннесота» забрала Фаббри с драфта отказов «Сент-Луиса». Форвард выигрывал Кубок Стэнли-2019 с «Блюз»
сегодня, 08:32
Спронг о победе над ЦСКА – своим бывшим клубом: «Приятно было выиграть. В Екатеринбурге у меня будет подарок для ребят. Приятный сюрприз»
сегодня, 07:50
Канцеров о травме Силантьева: «Сильный отряд не должен заметить потери бойца. Связочка с Ткачевым работает. Любого к нам поставь, все равно игра больше будет зависеть от нас»
сегодня, 07:25
Бриэр о «Филадельфии» на дедлайне: «Мы все еще строим команду с прицелом на будущее. Я не против усиления, но краткосрочные варианты нас не привлекают»
сегодня, 07:10
Элиас Петтерссон – журналистам о возможном обмене: «Задайте вопрос себе, эти слухи исходят от вас. Я первым скажу, что не оправдал ожиданий, связанных с контрактом»
сегодня, 06:55
Ничушкин не забил в 8-м матче подряд, остался без очков – в 3-м. У него 1 бросок и 1 потеря за 19:06 против «Лос-Анджелеса»
сегодня, 06:32
Рекомендуем