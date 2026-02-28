Ковальчук о Панарине в «Лос-Анджелесе»: «Непростой город, непростая команда, нужно время на адаптацию. Он уникальный игрок, усилит любое звено»

Ковальчук о Панарине в «Лос-Анджелесе»: усилит любое звено, все зависит от него.

Олимпийский чемпион Илья Ковальчук поделился мнением о перспективах Артемия Панарина в «Лос-Анджелесе ».

34-летний форвард провел 2 матча за «Кингс» после обмена и набрал 2 (0+2) очка.

– На ваш взгляд, какие перспективы у Панарина в «Кингс»?

– Сложно сказать. Непростой город, непростая команда, но первую игру классно сыграл, хоть и проиграли. Потом совсем не получилось с «Эдмонтоном».

Уйдет какое‑то время на адаптацию. Город большой, Артемий – человек семейный. Маленькие дети, школы, детсады – все это займет какое‑то время для адаптации.

Что касается хоккея, то он усилит любое звено в любой команде, потому что он уникальный игрок, универсальный. Все зависит от Панарина, – сказал Ковальчук.