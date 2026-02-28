Иванов сделал дубль против СКА. Форвард «Локомотива» прервал 23-матчевую серию без голов
Георгий Иванов сделал дубль в матче против СКА.
Нападающий «Локомотива» Георгий Иванов дважды забил в ворота СКА (5:2) в гостевом матче Fonbet Чемпионата КХЛ.
До этой встречи Иванов не забивал на протяжении 23 матчей подряд – с 16 декабря.
Отметим, что 5-ю матче в матче против СКА сперва записали на Иванова. Но затем КХЛ засчитала гол Артуру Каюмову, так как шайба срикошетила от него перед попаданием в сетку.
Теперь на счету Георгия 26 (13+13) очков и «плюс 14» в 61 игре текущей регулярки.
Форвард «Локомотива» Паник забросил первую шайбу в сезоне – в 31-й игре. 35-летний словак забил СКА
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
Мельничук красава, свою кепку кинул после третьей шайбы :)
"Иванов сделал хет-трик в матче против СКА!!!"