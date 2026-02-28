Иванов сделал дубль против СКА. Форвард «Локомотива» прервал 23-матчевую серию без голов

Георгий Иванов сделал дубль в матче против СКА.

Нападающий «Локомотива » Георгий Иванов дважды забил в ворота СКА (5:2) в гостевом матче Fonbet Чемпионата КХЛ.

До этой встречи Иванов не забивал на протяжении 23 матчей подряд – с 16 декабря.

Отметим, что 5-ю матче в матче против СКА сперва записали на Иванова. Но затем КХЛ засчитала гол Артуру Каюмову , так как шайба срикошетила от него перед попаданием в сетку.

Теперь на счету Георгия 26 (13+13) очков и «плюс 14» в 61 игре текущей регулярки.

Форвард «Локомотива» Паник забросил первую шайбу в сезоне – в 31-й игре. 35-летний словак забил СКА