  • «Локомотив» выиграл 12 из 13 последних матчей, сегодня – 5:2 со СКА. Команда Ларионова идет 8-й на Западе
«Локомотив» выиграл 12 из 13 последних матчей, сегодня – 5:2 со СКА. Команда Ларионова идет 8-й на Западе

«Локомотив» одержал 5-ю победу подряд в КХЛ.

«Локомотив» обыграл СКА (5:2) в гостевом матче Fonbet Чемпионата КХЛ.

Эта победа стала для ярославской команды 5-й подряд и 12-й в 13 последних встречах. Команда тренера Боба Хартли занимает 1-е место в таблице Запада, набрав 87 очков в 61 игре.

СКА проиграл 3 из 5 последних матчей. Команда под руководством Игоря Ларионова идет 8-й на Западе, имея в активе 69 баллов в 60 встречах. 

Мощный ход набрали перед плей-офф.
Против СКА 5 побед и одно поражение в овертайме за регулярку. Пока на них выходим
Как же хочется двух вещей в дополнение того, что есть. Это постоянных голов/результативных действий от Березкина и большого количества голов в большинстве в целом у команды! Это был бы супер мощный буст!
Восьмое место как раз для маленьких сарделек, пусть там и остаются
Сегодня очень солидно и уверенно, видно было, если надо, то могут добавить, но не понадобилось)
