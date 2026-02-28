«Локомотив» выиграл 12 из 13 последних матчей, сегодня – 5:2 со СКА. Команда Ларионова идет 8-й на Западе
«Локомотив» одержал 5-ю победу подряд в КХЛ.
«Локомотив» обыграл СКА (5:2) в гостевом матче Fonbet Чемпионата КХЛ.
Эта победа стала для ярославской команды 5-й подряд и 12-й в 13 последних встречах. Команда тренера Боба Хартли занимает 1-е место в таблице Запада, набрав 87 очков в 61 игре.
СКА проиграл 3 из 5 последних матчей. Команда под руководством Игоря Ларионова идет 8-й на Западе, имея в активе 69 баллов в 60 встречах.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
Против СКА 5 побед и одно поражение в овертайме за регулярку. Пока на них выходим