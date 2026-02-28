Щитов о «Шанхае»: «У клуба не складывается в КХЛ – команда просто есть. Если бы они играли в Китае, не думаю, что получилось бы лучше»

Щитов о «Шанхае»: у клуба не складывается в КХЛ – команда просто есть.

Бывший защитник клубов FONBET КХЛ Никита Щитов прокомментировал невыход «Шанхая » в плей-офф.

Китайский клуб сменил название и переехал в Санкт-Петербург перед началом этого сезона. Команда идет девятой в Западной конференции.

– Я читал интервью Дэвида Немировски , где он сказал, что в комплектовании команды участвовали два человека и что не прислушивались к мнению тренера. Возможно, это так, а, возможно, это было сказано на обиде.

Команда собиралась с чистого листа. Пригласили хорошего тренера, успешно начали чемпионат, но без предсезонной подготовки, без такой базы не удалось попасть в плей-офф.

– То, что команда не играет в Китае, может быть, психологически действует на игроков? Они не понимают, за что играют?

– Я не думаю, что игроки выходили спустя рукава. Каждый хоккеист хочет доказать, что он конкурентоспособен и что получит контракт на следующий сезон. Не думаю, что если бы команда играла в Китае, то получилось бы лучше. Было бы гораздо больше перелетов, поэтому было бы тяжелее.

Как-то с китайским клубом не складывается в нашей лиге, он только один раз в плей-офф попадал. А так просто команда есть и есть, – сказал Щитов.

