  Щитов о «Шанхае»: «У клуба не складывается в КХЛ – команда просто есть. Если бы они играли в Китае, не думаю, что получилось бы лучше»
Щитов о «Шанхае»: «У клуба не складывается в КХЛ – команда просто есть. Если бы они играли в Китае, не думаю, что получилось бы лучше»

Бывший защитник клубов FONBET КХЛ Никита Щитов прокомментировал невыход «Шанхая» в плей-офф.

Китайский клуб сменил название и переехал в Санкт-Петербург перед началом этого сезона. Команда идет девятой в Западной конференции.

– Я читал интервью Дэвида Немировски, где он сказал, что в комплектовании команды участвовали два человека и что не прислушивались к мнению тренера. Возможно, это так, а, возможно, это было сказано на обиде.

Команда собиралась с чистого листа. Пригласили хорошего тренера, успешно начали чемпионат, но без предсезонной подготовки, без такой базы не удалось попасть в плей-офф.

– То, что команда не играет в Китае, может быть, психологически действует на игроков? Они не понимают, за что играют?

– Я не думаю, что игроки выходили спустя рукава. Каждый хоккеист хочет доказать, что он конкурентоспособен и что получит контракт на следующий сезон. Не думаю, что если бы команда играла в Китае, то получилось бы лучше. Было бы гораздо больше перелетов, поэтому было бы тяжелее.

Как-то с китайским клубом не складывается в нашей лиге, он только один раз в плей-офф попадал. А так просто команда есть и есть, – сказал Щитов.

Лав о травме Тихомирова: «Шикин выйдет в следующем матче, а кто будет резервным вратарем, узнаем в ближайшие дни. Я подумываю уже сам выйти»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «РБ Спорт»
Если бы они играли в Северной Корее то 100% получилось бы лучше....
Также как и Сочи.
Выдуманная, никому не нужная история, никогда не интересна
Вторая команда из Питера должна называться Динамо, или например, Кронштадт. ТШ и 85% состава - россияне. Половина из них - местные воспитанники. 15%-легионеры. Источник денег дб из России, деньги найти можно. Тогда взлетит.
