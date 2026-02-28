  • Спортс
  • Ковальчук о шансах Овечкина сыграть на ОИ-2030: «Почему бы не замахнуться? Классная мотивация. Хочу, чтобы он играл как можно дольше»
24

Ковальчук о шансах Овечкина сыграть на ОИ-2030: «Почему бы не замахнуться? Классная мотивация. Хочу, чтобы он играл как можно дольше»

Ковальчук о шансах Овечкина сыграть на ОИ-2030: почему бы не замахнуться?.

Олимпийский чемпион Илья Ковальчук оценил шансы Александра Овечкина доиграть до следующих Игр, которые пройдут во Франции в 2030 году.

40-летний капитан «Вашингтона» набрал 48 (22+26) очков за 61 матч в этом регулярном чемпионате НХЛ.

– Если все сложится, Овечкин способен добраться до Олимпиады‑2030?

– Дай бог. Любой болельщик Саши, которым и я тоже являюсь, хотел бы, чтобы он играл как можно дольше.

Почему бы не замахнуться на 2030 год? Классная мотивация, – сказал Ковальчук.

Губерниев о 7 матчах без голов у Овечкина: «Не нужно бить в колокола, забьет в следующих матчах. Вернется к своим кондициям, и все будет нормально»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
Ну не надо Ковальчуку нести ерунду. Овечкину будет в феврале 2030 года почти 45 лет. Какая ему Олимпиада?
Ответ Максим Седов
Если станет известно, что НХЛовцев туда не пускают, а значит, что у России хорошие шансы на золото, Овечкин может в релакс-режиме и докататься в Динамо до 30 года ради Олимпиады.
За последнее несколько лет Илья превратился просто в знатного популиста, печально как-то....
В связи с нынешним состоянием Ови шансы увидеть его на льду в следующем сезоне тают как весенний снег. А Ковальчук хочет увидеть его на ОИ через четыре года. Что они там курят?
Тебе самому сколько? Что не играешь? Классная ведь мотивация.
До 30 года его еще разнесет.
И плюс к этому будет 45.
Зачем смешить людей?

К сожалению Овечкин не похож на человека, готового режимить каждый день
Джокович, или Роналду ещё ладно поверю , но не Саша ,который за режимом не особое следит , увидите возврат возьмёт свое резко !!!
Кошельчук никогда умом не страдал
А на ворота Третьяка ?
Ну как памятник может съездить, только для этого нужно закончить сво
Овечкин поедет на ОИ в 2030-м только в одном случае - если туда не пустят НХЛовцев. Ради такого шанса Овечкин может покататься в Динамо к тому моменту. И поехать почетным грузом на ОИ, где Россия в отсутствие игроков НХЛ будет главным фаворитом. Если же НХЛ поедет на Олимпиаду в 2030-м, то Овечкин, уверен, к тому моменту завершит карьеру. Потому что одно дело возить почетного пенсионера на матчи против немцев, а другое - рубиться против Макдевидов
Ответ Алексей Агеев
Боюсь, с почетным пенсионером в составе шансов не будет даже у могучих немцев в финале выиграть) Если только выйдет разок на одну смену для вида)
Ответ iExpert
Так о том и разговор) естественно не будет по 20 минут работать
