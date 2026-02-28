Ковальчук о шансах Овечкина сыграть на ОИ-2030: «Почему бы не замахнуться? Классная мотивация. Хочу, чтобы он играл как можно дольше»
Олимпийский чемпион Илья Ковальчук оценил шансы Александра Овечкина доиграть до следующих Игр, которые пройдут во Франции в 2030 году.
40-летний капитан «Вашингтона» набрал 48 (22+26) очков за 61 матч в этом регулярном чемпионате НХЛ.
– Если все сложится, Овечкин способен добраться до Олимпиады‑2030?
– Дай бог. Любой болельщик Саши, которым и я тоже являюсь, хотел бы, чтобы он играл как можно дольше.
Почему бы не замахнуться на 2030 год? Классная мотивация, – сказал Ковальчук.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
