Аскольд Запашный об обмене Спронга из ЦСКА: «Я бы мог убрать лучшего тигра из своей труппы. Тренер или дрессировщик должен понимать, что сделать в правильный момент»

Аскольд Запашный об обмене Спронга: я мог бы убрать лучшего тигра из труппы.

Народный артист России, дрессировщик, болельщик ЦСКА Аскольд Запашный поделился мнением об обмене Дэниэла Спронга в «Автомобилист ».

На момент перехода форвард лидировал в армейском клубе по набранным очкам – 12+19 за 29 матчей.

– Может ли ЦСКА в этом году претендовать на Кубок Гагарина?

– Хочу, чтобы было так. И не могу говорить иначе. Это же мой любимый клуб. Но в плей‑офф может быть что угодно. Если начать его хорошо, то можно разогнаться и за Кубком Гагарина.

– А зачем ЦСКА расстался с Дэниэлом Спронгом? Кто голы забивать будет?

– Знаете, из своей труппы я бы мог убрать лучшего тигра. Тренерский штаб – или дрессировщик – должен понимать, что сделать в правильный момент.

Иногда лучшее – враг хорошего. Да, Спронг набирает много очков, забивает кучу голов. Но не всегда внешние признаки являются критериями успеха. Хоккей – это командная игра. Там все зависит не от одного человека, а от того, как складывается коллектив. Индивидуальное мастерство порой значит меньше, чем командный дух и тактика, тренерская стратегия.

Огромное значение имеет психологическая подготовка. А во главе стоит тренер, который знает, что делает. Я в него верю, – сказал Запашный.

Спронг набрал очки в 5-м матче подряд. У форварда «Автомобилиста» 23+27 в 44 играх сезона