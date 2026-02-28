Форвард «Локомотива» Паник забросил первую шайбу в сезоне – в 31-й игре. 35-летний словак забил СКА

Форвард «Локомотива» Паник забросил первую шайбу в сезоне – в 31-й игре.

Нападающий «Локомотива » Рихард Паник отличился в матче FONBET чемпионата КХЛ против СКА (2:1, второй период).

Эта шайба стала первой в сезоне для 35-летнего словака. На его счету теперь 8 (1+7) очков за 31 матч при полезности «плюс 7» и 12:18 в среднем на льду.

В прошлой регулярке Паник забил 6 голов за 29 игр в составе ярославского клуба.

