Робот Арнольд объявил состав и настроил СКА на игру с «Локомотивом»: «Сегодня важный матч. Только вперед, армейцы с Невы»
«Сегодня важный матч, все билеты проданы, на трибунах будет аншлаг. Нужно побеждать. Вы отлично потренировались, такой состав сегодня сыграет: Артемий Плешков, Маркус Филлипс, Сергей Сапего, Никита Недопекин, Михаил Воробьев, Никита Дишковский.
Только вперед, армейцы с Невы. Удачи и победы», – сказал робот.
Клуб проводит встречу совместно с Университетом ПромТехДизайн. Игра получила название «ТехноСКА».
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал «Хоккей на Кинопоиске»
Вы будите смеяться,но возможно робот Арнольд будет лучшим вариантом для Ска,чем Ларионов...у него хоть детей нет.
Ну правильно! Не Ларионову же определять состав! Не барское это дело!
Почему Арнольд, а не Ро-800 ?
Робот Арнольд говорит голосом усталого чувака, которого закрыли в бочке. Бубубубу... Не могли нормальный голос роботу прикрутить?🤦♂️
нифига себе ромка перевоплотился
Теперь понятна настоящая причина отъезда Ларионова в Европу...за роботом
"Эй, Арнольд"
почему робот без трусов)))
До этого был Робат Роман, теперь Арнольд)
Лучше бы отправили Ларионова в командировку какую-нибудь , толку больше было бы чем от робота.
