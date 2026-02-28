Робот Арнольд объявил состав и настроил СКА на игру с «Локомотивом»: «Сегодня важный матч. Только вперед, армейцы с Невы»

Робот Арнольд объявил состав СКА на матч с «Локомотивом».

Робот Арнольд объявил стартовую пятерку и вратаря СКА на матч FONBET чемпионата КХЛ с «Локомотивом ».

«Сегодня важный матч, все билеты проданы, на трибунах будет аншлаг. Нужно побеждать. Вы отлично потренировались, такой состав сегодня сыграет: Артемий Плешков , Маркус Филлипс , Сергей Сапего , Никита Недопекин , Михаил Воробьев , Никита Дишковский .

Только вперед, армейцы с Невы. Удачи и победы», – сказал робот.

Клуб проводит встречу совместно с Университетом ПромТехДизайн. Игра получила название «ТехноСКА».