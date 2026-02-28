  • Спортс
  • Ковальчук об ОИ-2026: «Россия была фаворитом на любой Олимпиаде, куда приезжала. Дай бог, чтобы на следующей выступили полным составом с флагом и гимном»
Олимпийский чемпион Илья Ковальчук поделился мнением об олимпийском хоккейном турнире, который прошел в Италии с 11 по 22 февраля. В финале США победили Канаду (2:1 ОТ).

– Есть ли, на ваш взгляд, логика в победе американцев, или если бы было еще пять финалов, то Канада бы все пять выиграла?

– Хоккей тем и прекрасен, что он непредсказуем, поэтому все знают, что Олимпийские игры – это очень краткосрочный турнир, а в финале вообще все что угодно может случиться. И то, как Хеллибак сыграл, показало, что он для сборной США сделал очень многое, но и команда у них крепкая. Понятно, что канадцы играли лучше два периода, второй и третий особенно, но американцам повезло, они победили.

– Если бы сборная России сильнейший состав собрала с Кучеровым, с Овечкиным, могла бы побороться с этими Канадой и США?

– Конечно. На любой Олимпиаде, куда приезжала сборная России, она всегда была фаворитом. Поэтому с любой командой можно играть, бороться. И как бы сложилось, это уже неизвестность.

Дай бог, чтобы на следующей Олимпиаде сборная России полным составом с флагом и гимном выступила. Поэтому все, кто причастен тем или иным способом к хоккею, да и к любому виду спорта, должны делать все возможное, чтобы это произошло, – сказал Ковальчук.

Разин об ОИ: «Макар, Макдэвид, Маккиннон лучшие в своих амплуа, и что? Коннор теряет шайбу на ровном месте, Кэйл не бежит назад… Я бы за это клюшкой по хребту дал. Болел за Америку»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
Честно. Это уже перебор. Целый список высказался. И уважаемых людей и НЕважаемых (Йозе - первый во втором списке). Ковальчук опоздал на неделю. Хватит уже, закончили. На последних ОИ не было сборной России, что очень жаль. Но жизнь продолжается.
Ковальчук ,фаворит в спорте, в хоккее - это не значит, что ты можешь выиграть -вспомни ОИ в Сочи !
