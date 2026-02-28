Губерниев о 7 матчах без голов у Овечкина: «Не нужно бить в колокола, забьет в следующих матчах. Вернется к своим кондициям, и все будет нормально»

Губерниев о 7 матчах без голов у Овечкина: не нужно бить в колокола.

Комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о безголевой серии Александра Овечкина в НХЛ.

40-летний капитан «Вашингтона » не забивает семь матчей подряд. В этом сезоне на его счету 48 (22+26) очков за 61 игру при полезности «плюс 2».

«Эта безголевая серия Овечкина ни о чем не говорит. Забьет в следующих матчах обязательно. Конкуренция в НХЛ серьезная, забивать там непросто. Тем более, была пауза во время Олимпиады.

Ничего, Овечкин вернется к своим кондициям, и все у него будет нормально. Не нужно бить в колокола сейчас, это рабочий момент», – сказал Губерниев.

