  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Малкин набирает 1,35 очка за матч в НХЛ, когда Кросби нет в составе. С капитаном «Питтсбурга» – 1,08 за игру
7

Малкин набирает 1,35 очка за матч в НХЛ, когда Кросби нет в составе. С капитаном «Питтсбурга» – 1,08 за игру

Малкин набирает 1,35 очка за матч в НХЛ, когда Кросби нет в составе.

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин показывает более высокую результативность, когда Сидни Кросби нет в составе команды.

За 149 матчей в регулярных чемпионатах, когда капитан «Пингвинс» отсутствовал, российский форвард набрал 201 (77+124) очко – в среднем 1,35 за игру.

За 1106 игр вместе с Кросби на счету Малкина 1191 (450+741) результативное действие – 1,08 за матч.

Ранее стало известно, что Кросби пропустит минимум четыре недели из-за травмы, полученной на Олимпиаде. В первой игре без него Малкин сделал две передачи.

Владимир Крикунов: «Малкин – звезда. Он умеет все и строит игру команды. Обычный хоккеист может что-то испортить, а Евгений выйдет из самой сложной ситуации»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: твиттер НХЛ
logoЕвгений Малкин
logoНХЛ
logoПиттсбург
logoСидни Кросби
7 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Новость ради новости. В одном случае 149 матчей, в другом 1106, все логично.
Ответ Евгений Чачило
Новость ради новости. В одном случае 149 матчей, в другом 1106, все логично.
149 матчей, большинство из которых выпало на пикового Джино, когда Сид сотрясы ловил.
Это такое обоснование, что Кросби не нужен?
Ответ Lanc
Это такое обоснование, что Кросби не нужен?
Мешает Жене тащить
Просто у Жеки больше игрового времени становится:) Тоже мне новость.
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Макдэвид первым выбил 100 очков в сезоне. Станет жертвой нового проклятья НХЛ?
27 февраля, 08:00
Малкин набрал 0+2 в матче с «Нью-Джерси», сыграв 17:38 – больше всех среди форвардов «Питтсбурга». У него 46 очков в 42 играх в сезоне
27 февраля, 03:58
Кучеров в 120-й раз набрал 3+ очка за игру в НХЛ и обошел Малкина по этому показателю. Только у Кросби, Овечкина и Макдэвида больше таких матчей среди действующих игроков
26 февраля, 05:50
Рекомендуем
Главные новости
Ротенберг о мастер-классе в академии «Динамо» СПб: «Лучшие хоккеисты мира используют эти упражнения и показывают уровень. Красивый хоккей начинается там, где работает каждая деталь»
6 минут назад
«Амур» и «Нефтехимик» подрались во время рукопожатий после игры. Лихачев с Надворным начали массовую стычку
17 минут назадВидео
«Салават» обыграл «Адмирал» по буллитам – 2:1. У Кузнецова гол и победный бросок в серии
34 минуты назадВидео
КХЛ. «Ак Барс» встретится с «Ладой», «Металлург» против «Динамо» Минск, «Амур» победил «Нефтехимик», «Салават» обыграл «Адмирал»
47 минут назад
НХЛ. «Вашингтон» сыграет с «Ютой», «Питтсбург» против «Бостона», «Тампа» в гостях у «Миннесоты», «Сан-Хосе» примет «Монреаль»
48 минут назад
«Спартак» о Жамнове: «Тренер восстанавливается после операции. Возвращение на скамейку ожидается к заключительным играм чемпионата»
сегодня, 11:43
«Амур» победил «Нефтехимик» – 3:1. Хабаровчане в 3 очках от зоны плей-офф, в регулярке осталось 7 матчей
сегодня, 11:35
Матч «Сочи» – «Локомотив» перенесен в Ярославль, сообщила КХЛ: «В связи с форс-мажорными обстоятельствами и по договоренности клубов»
сегодня, 11:11
«Юта» хочет выменять форварда в топ-6 на дедлайне НХЛ. Томас, Кайру, Кадри и Трочек – в числе кандидатов (The Fourth Period)
сегодня, 10:59
Директор «Северстали» о клубе: «Просмотры, сплетни, слухи, хайп – не наш стиль. Все сосредоточено на спорте – у нас есть свой болельщик, и мы с ним работаем»
сегодня, 10:45
Ко всем новостям
Последние новости
Экс-вратарь СССР Криволапов о Харламове и Мальцеве: «Налили мне по полстакана коньяка и шампанского – я и выпил со страху. Мы подружились, были во всех злачных местах»
сегодня, 11:22
Генменеджер «Бостона» о дедлайне: «Хотели бы подтолкнуть команду, но должна быть подходящая сделка. Изучим вариант, если он будет полезен для будущего «Брюинс»
сегодня, 10:31
Канцеров о «Металлурге»: «Три поражения неслучайны, надо наладить оборону. Акцент в последних матчах – выходить с настроем на 100% и не травмироваться перед плей-офф»
сегодня, 09:58
Юрзинов о ВХЛ: «Важно, что региональные власти поддерживают клубы. «Югру» с рекордом по сухим матчам поздравило правительство ХМАО. Так должно быть во всех городах ВХЛ и КХЛ»
сегодня, 08:46
«Миннесота» забрала Фаббри с драфта отказов «Сент-Луиса». Форвард выигрывал Кубок Стэнли-2019 с «Блюз»
сегодня, 08:32
Спронг о победе над ЦСКА – своим бывшим клубом: «Приятно было выиграть. В Екатеринбурге у меня будет подарок для ребят. Приятный сюрприз»
сегодня, 07:50
Канцеров о травме Силантьева: «Сильный отряд не должен заметить потери бойца. Связочка с Ткачевым работает. Любого к нам поставь, все равно игра больше будет зависеть от нас»
сегодня, 07:25
Бриэр о «Филадельфии» на дедлайне: «Мы все еще строим команду с прицелом на будущее. Я не против усиления, но краткосрочные варианты нас не привлекают»
сегодня, 07:10
Элиас Петтерссон – журналистам о возможном обмене: «Задайте вопрос себе, эти слухи исходят от вас. Я первым скажу, что не оправдал ожиданий, связанных с контрактом»
сегодня, 06:55
Ничушкин не забил в 8-м матче подряд, остался без очков – в 3-м. У него 1 бросок и 1 потеря за 19:06 против «Лос-Анджелеса»
сегодня, 06:32
Рекомендуем