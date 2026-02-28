Малкин набирает 1,35 очка за матч в НХЛ, когда Кросби нет в составе. С капитаном «Питтсбурга» – 1,08 за игру
Малкин набирает 1,35 очка за матч в НХЛ, когда Кросби нет в составе.
Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин показывает более высокую результативность, когда Сидни Кросби нет в составе команды.
За 149 матчей в регулярных чемпионатах, когда капитан «Пингвинс» отсутствовал, российский форвард набрал 201 (77+124) очко – в среднем 1,35 за игру.
За 1106 игр вместе с Кросби на счету Малкина 1191 (450+741) результативное действие – 1,08 за матч.
Ранее стало известно, что Кросби пропустит минимум четыре недели из-за травмы, полученной на Олимпиаде. В первой игре без него Малкин сделал две передачи.
Владимир Крикунов: «Малкин – звезда. Он умеет все и строит игру команды. Обычный хоккеист может что-то испортить, а Евгений выйдет из самой сложной ситуации»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: твиттер НХЛ
7 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
логично.
Новость ради новости. В одном случае 149 матчей, в другом 1106, все логично.
Новость ради новости. В одном случае 149 матчей, в другом 1106, все логично.
149 матчей, большинство из которых выпало на пикового Джино, когда Сид сотрясы ловил.
Это такое обоснование, что Кросби не нужен?
Это такое обоснование, что Кросби не нужен?
Мешает Жене тащить
Просто у Жеки больше игрового времени становится:) Тоже мне новость.
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем