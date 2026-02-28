Малкин набирает 1,35 очка за матч в НХЛ, когда Кросби нет в составе. С капитаном «Питтсбурга» – 1,08 за игру

Малкин набирает 1,35 очка за матч в НХЛ, когда Кросби нет в составе.

Нападающий «Питтсбурга » Евгений Малкин показывает более высокую результативность, когда Сидни Кросби нет в составе команды.

За 149 матчей в регулярных чемпионатах, когда капитан «Пингвинс» отсутствовал, российский форвард набрал 201 (77+124) очко – в среднем 1,35 за игру.

За 1106 игр вместе с Кросби на счету Малкина 1191 (450+741) результативное действие – 1,08 за матч.

Ранее стало известно, что Кросби пропустит минимум четыре недели из-за травмы, полученной на Олимпиаде. В первой игре без него Малкин сделал две передачи.

Владимир Крикунов: «Малкин – звезда. Он умеет все и строит игру команды. Обычный хоккеист может что-то испортить, а Евгений выйдет из самой сложной ситуации»