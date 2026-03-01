Создатель Кубка Гагарина Владимир Майзель сделал трофей для Кубка G-Drive – детского турнира по хоккею

Известный ювелир, член Союза художников, создатель высшей награды КХЛ Владимир Майзель отлил новый трофей – кубок G-Drive. Он будет вручаться победителям ежегодного турнира по детскому массовому хоккею, который проводится при поддержке бренда премиального топлива G-Drive от сети АЗС «Газпромнефть».

Кубок высотой 70 см весит порядка 10 килограмм. Облегченная конструкция из латуни специально разрабатывалась с учетом того, что трофей будут поднимать дети. Декоративные элементы выполнены с использованием черного мрамора, эмали и гальванических покрытий. Это серьезный спортивный трофей, достойный лучших юных хоккеистов.

Как и главный приз КХЛ, кубок G-Drive создан в единственном экземпляре и является переходящим. С кубком Гагарина его роднит упрощенная форма ручек, расположенные по окружности шайбы и основание, которое ежегодно будет пополняться гравировками названий победивших команд. В перерывах между турнирами он будет выставляться в Зале славы на G-Drive Арене. На память о победе команде достанется мини-версия трофея и медали для каждого игрока.

«Нашей задачей было создать трофей, который станет символом детского массового хоккея. Через него подрастающему поколению будут передаваться ценности дружбы, командного духа, стремления к росту и первенству. Подиум в виде лестницы из шайб символизирует, что юный спортсмен поступательно идет к победам благодаря труду и тренировкам. А хоккейные клюшки по окружности – командный дух, единство, дружбу и поддержку, ведь в игре побеждает не одна клюшка, а команда», – описал проект Владимир Майзель.

Ежегодно в разгар сезона КХЛ топливный бренд G-Drive, при чьей поддержке много лет выступает ХК «Авангард», дает школьным хоккейным командам уникальную возможность принять участие в масштабном турнире – Кубке G-Drive. Турнир нацелен на развитие любительского спорта, реализует благотворительные инициативы и не имеет аналогов в России. Отборочные игры проводятся на открытых пришкольных и дворовых площадках. Финал кубка проходит на G-Drive Арене. Для юных хоккеистов это возможность исполнить мечту и сыграть на льду одной из самых современных площадок страны – домашнем стадионе «Авангарда» – при поддержке тысяч болельщиков.

