Алексей Василевский о Кузнецове в «Салавате»: «Держит раздевалку, отвечает за атмосферу и сильно помогает в игре. Мы понимали его уровень – обладатель Кубка Стэнли, чемпион мира»

Алексей Василевский: Евгений Кузнецов отвечает за атмосферу в «Салавате».

Защитник «Салавата Юлаева» Алексей Василевский поделился мнением о влиянии Евгения Кузнецова на уфимский клуб.

33-летний форвард перешел из «Металлурга» по ходу текущего FONBET чемпионата КХЛ. За новую команду он набрал 14 (4+10) очков в 12 матчах при полезности «плюс 8».

– «Салават Юлаев» провернул по ходу сезона яркий трансфер, приобретя Евгения Кузнецова. Говорят, что он очень расслабил раздевалку команды, добавил туда какой-то легкости, снял напряжение. Так ли это?

– Женька, да, очень веселый парень. Сразу влился в наш коллектив. Когда в прессе только пошла информация, что он может перейти в «Салават», мы все в команде уже находились в предвкушении, потому что понимали, какого уровня, класса и мастерства этот хоккеист, обладатель Кубка Стэнли, чемпион мира.

Он нам очень сильно помогает в игре и как вы отметили, да, держит раздевалку, отвечает за атмосферу в ней, – сказал Василевский.

Козлов о травме Кузнецова: «Повреждение нижней части тела, он не смог сыграть с «Трактором». В поездку он едет»

Плей офф покажет ценность каждого игрока. По опыту прошлого сезона. Был такой игрок Ливо, много забивал. И в плей офф забил. На игру). Потом наплевал на команду , не явившись на сбор. Сейчас продолжает "яркую" карьеру в какой то другой команде и очень поможет ей в плей офф). Так и по Кузнецову. Только плей офф для диагноза
да достали уже с Кузнецовым, обыкновенный игрок.
