Генменеджер «Авангарда» о новом договоре с Лажуа: «Работаем над контрактами и других лидеров команды. В ближайшее время порадуем хорошими новостями, думаю»

Генменеджер «Авангарда» о продлении договора с Лажуа: думаем о следующих сезонах.

Генеральный менеджер «Авангарда » Алексей Сопин прокомментировал продление контракта с Максимом Лажуа. Омский клуб ранее сообщил , что новое соглашение с 28-летним защитником рассчитано на год.

«По прошествии дедлайна наша работа не прекращается, мы уже думаем о следующих сезонах.

Сегодня мы рады объявить о продлении контракта с защитником Максимом Лажуа , который здорово вписался в коллектив, быстро адаптировался к лиге и сейчас является незаменимой частью нашего коллектива и команды «Авангард». Уверен, что потенциал Максима еще не раскрыт полностью и его лучший хоккей мы увидим в решающих матчах.

Продолжаем работу над подписанием контрактов с другими лидерами команды. Думаю, в ближайшее время сможем порадовать болельщиков хорошими новостями», – сказал Сопин.

В текущем FONBET чемпионате КХЛ Лажуа провел 60 игр и набрал 37 (10+27) очков при полезности «плюс 16».

«Авангард» заплатит Лажуа 50 млн рублей за следующий сезон (Михаил Зислис)