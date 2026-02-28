Генменеджер «Авангарда» о новом договоре с Лажуа: «Работаем над контрактами и других лидеров команды. В ближайшее время порадуем хорошими новостями, думаю»
Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин прокомментировал продление контракта с Максимом Лажуа. Омский клуб ранее сообщил, что новое соглашение с 28-летним защитником рассчитано на год.
«По прошествии дедлайна наша работа не прекращается, мы уже думаем о следующих сезонах.
Сегодня мы рады объявить о продлении контракта с защитником Максимом Лажуа, который здорово вписался в коллектив, быстро адаптировался к лиге и сейчас является незаменимой частью нашего коллектива и команды «Авангард». Уверен, что потенциал Максима еще не раскрыт полностью и его лучший хоккей мы увидим в решающих матчах.
Продолжаем работу над подписанием контрактов с другими лидерами команды. Думаю, в ближайшее время сможем порадовать болельщиков хорошими новостями», – сказал Сопин.
В текущем FONBET чемпионате КХЛ Лажуа провел 60 игр и набрал 37 (10+27) очков при полезности «плюс 16».
«Авангард» заплатит Лажуа 50 млн рублей за следующий сезон (Михаил Зислис)