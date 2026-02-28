Владимир Крикунов: «Малкин – звезда. Он умеет все и строит игру команды. Обычный хоккеист может что-то испортить, а Евгений выйдет из самой сложной ситуации»

Владимир Крикунов: Малкин – звезда, он умеет все и строит игру команды.

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов поделился мнением об игре Евгения Малкина .

39-летний нападающий «Питтсбурга » ранее вошел в топ-25 бомбардиров в истории НХЛ – 1392 очка в 1255 матчах. В этом сезоне у него 13+33 в 42 играх при полезности «плюс 14».

«Уникальность Жени Малкина в том, что он является звездой. А звезда чем отличается от простых игроков? Тем, что у него в любой ситуации, которая возникает, есть свое решение. И если обычный хоккеист может что-то испортить, то такой игрок, как Евгений Малкин, все равно найдет выход из самой сложной ситуации.

Он умеет все и является человеком, который строит игру команды», – сказал Крикунов.

Малкин набрал 0+2 в матче с «Нью-Джерси», сыграв 17:38 – больше всех среди форвардов «Питтсбурга»