  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Владимир Крикунов: «Малкин – звезда. Он умеет все и строит игру команды. Обычный хоккеист может что-то испортить, а Евгений выйдет из самой сложной ситуации»
4

Владимир Крикунов: «Малкин – звезда. Он умеет все и строит игру команды. Обычный хоккеист может что-то испортить, а Евгений выйдет из самой сложной ситуации»

Владимир Крикунов: Малкин – звезда, он умеет все и строит игру команды.

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов поделился мнением об игре Евгения Малкина.

39-летний нападающий «Питтсбурга» ранее вошел в топ-25 бомбардиров в истории НХЛ – 1392 очка в 1255 матчах. В этом сезоне у него 13+33 в 42 играх при полезности «плюс 14».

«Уникальность Жени Малкина в том, что он является звездой. А звезда чем отличается от простых игроков? Тем, что у него в любой ситуации, которая возникает, есть свое решение. И если обычный хоккеист может что-то испортить, то такой игрок, как Евгений Малкин, все равно найдет выход из самой сложной ситуации.

Он умеет все и является человеком, который строит игру команды», – сказал Крикунов.

Малкин набрал 0+2 в матче с «Нью-Джерси», сыграв 17:38 – больше всех среди форвардов «Питтсбурга»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «РИА Новости»
logoЕвгений Малкин
logoВладимир Крикунов
logoПиттсбург
РИА Новости
logoНХЛ
4 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Малкин с тафгайским числом штрафных минут не раз подставлял своим команды вспыльчивостью
Ответ Direct free kick
Малкин с тафгайским числом штрафных минут не раз подставлял своим команды вспыльчивостью
Подставлял свои команды выигрывать Кубки Стенли и чемпионаты Мира. Всем бы такой подставляльщик.
Ответ AzorskyCyk
Подставлял свои команды выигрывать Кубки Стенли и чемпионаты Мира. Всем бы такой подставляльщик.
Крепись, уважаемый !!!
Как только Ови уйдет на пенсию , Малкин следующий на очереди у этой своры обсирастов !!!
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Кожевников о Малкине: «Он еще может играть и играть. Как минимум один сезон точно, а то и два-три. Главное – чтобы не было серьезной травмы»
27 февраля, 15:14
Малкин вошел в топ-25 бомбардиров в истории НХЛ – 1392 очка в 1255 играх. Он обогнал Бретта Халла, до идущего 20-м Оутса – 28 баллов
27 февраля, 04:46
Малкин набрал 0+2 в матче с «Нью-Джерси», сыграв 17:38 – больше всех среди форвардов «Питтсбурга». У него 46 очков в 42 играх в сезоне
27 февраля, 03:58
Рекомендуем
Главные новости
Ротенберг о мастер-классе в академии «Динамо» СПб: «Лучшие хоккеисты мира используют эти упражнения и показывают уровень. Красивый хоккей начинается там, где работает каждая деталь»
6 минут назад
«Амур» и «Нефтехимик» подрались во время рукопожатий после игры. Лихачев с Надворным начали массовую стычку
17 минут назадВидео
«Салават» обыграл «Адмирал» по буллитам – 2:1. У Кузнецова гол и победный бросок в серии
34 минуты назадВидео
КХЛ. «Ак Барс» встретится с «Ладой», «Металлург» против «Динамо» Минск, «Амур» победил «Нефтехимик», «Салават» обыграл «Адмирал»
47 минут назад
НХЛ. «Вашингтон» сыграет с «Ютой», «Питтсбург» против «Бостона», «Тампа» в гостях у «Миннесоты», «Сан-Хосе» примет «Монреаль»
48 минут назад
«Спартак» о Жамнове: «Тренер восстанавливается после операции. Возвращение на скамейку ожидается к заключительным играм чемпионата»
сегодня, 11:43
«Амур» победил «Нефтехимик» – 3:1. Хабаровчане в 3 очках от зоны плей-офф, в регулярке осталось 7 матчей
сегодня, 11:35
Матч «Сочи» – «Локомотив» перенесен в Ярославль, сообщила КХЛ: «В связи с форс-мажорными обстоятельствами и по договоренности клубов»
сегодня, 11:11
«Юта» хочет выменять форварда в топ-6 на дедлайне НХЛ. Томас, Кайру, Кадри и Трочек – в числе кандидатов (The Fourth Period)
сегодня, 10:59
Директор «Северстали» о клубе: «Просмотры, сплетни, слухи, хайп – не наш стиль. Все сосредоточено на спорте – у нас есть свой болельщик, и мы с ним работаем»
сегодня, 10:45
Ко всем новостям
Последние новости
Экс-вратарь СССР Криволапов о Харламове и Мальцеве: «Налили мне по полстакана коньяка и шампанского – я и выпил со страху. Мы подружились, были во всех злачных местах»
сегодня, 11:22
Генменеджер «Бостона» о дедлайне: «Хотели бы подтолкнуть команду, но должна быть подходящая сделка. Изучим вариант, если он будет полезен для будущего «Брюинс»
сегодня, 10:31
Канцеров о «Металлурге»: «Три поражения неслучайны, надо наладить оборону. Акцент в последних матчах – выходить с настроем на 100% и не травмироваться перед плей-офф»
сегодня, 09:58
Юрзинов о ВХЛ: «Важно, что региональные власти поддерживают клубы. «Югру» с рекордом по сухим матчам поздравило правительство ХМАО. Так должно быть во всех городах ВХЛ и КХЛ»
сегодня, 08:46
«Миннесота» забрала Фаббри с драфта отказов «Сент-Луиса». Форвард выигрывал Кубок Стэнли-2019 с «Блюз»
сегодня, 08:32
Спронг о победе над ЦСКА – своим бывшим клубом: «Приятно было выиграть. В Екатеринбурге у меня будет подарок для ребят. Приятный сюрприз»
сегодня, 07:50
Канцеров о травме Силантьева: «Сильный отряд не должен заметить потери бойца. Связочка с Ткачевым работает. Любого к нам поставь, все равно игра больше будет зависеть от нас»
сегодня, 07:25
Бриэр о «Филадельфии» на дедлайне: «Мы все еще строим команду с прицелом на будущее. Я не против усиления, но краткосрочные варианты нас не привлекают»
сегодня, 07:10
Элиас Петтерссон – журналистам о возможном обмене: «Задайте вопрос себе, эти слухи исходят от вас. Я первым скажу, что не оправдал ожиданий, связанных с контрактом»
сегодня, 06:55
Ничушкин не забил в 8-м матче подряд, остался без очков – в 3-м. У него 1 бросок и 1 потеря за 19:06 против «Лос-Анджелеса»
сегодня, 06:32
Рекомендуем