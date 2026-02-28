  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Эллиотт Фридман: «Интерес «Эдмонтона» к Экману-Ларссону реален. «Ойлерс» и «Торонто» могут договориться»
3

Эллиотт Фридман: «Интерес «Эдмонтона» к Экману-Ларссону реален. «Ойлерс» и «Торонто» могут договориться»

Эллиотт Фридман: интерес «Эдмонтона» к Экману-Ларссону из «Торонто» реален.

Инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман заявил, что «Эдмонтону» интересен защитник «Торонто» Оливер Экман-Ларссон.

34-летний швед провел в этом сезоне 59 матчей и набрал 35 (8+27) очков при полезности «минус 4». Его контракт с зарплатой 3,5 млн долларов в год рассчитан до 30 июня 2028-го.

«На рынке много защитников. Продавцам нужно быть осторожнее со своими запросами, заинтересованная команда может сказать: «Это слишком дорого, мы посмотрим другие варианты».

Но я думаю, что интерес «Эдмонтона» к Экману-Ларссону реален. Будет интересно посмотреть за ситуацией, так как клубы могут договориться, если захотят», – сказал Фридман.

Макдэвид первым в сезоне НХЛ набрал 100 очков – в 60 играх. Кучеров и Маккиннон с 95 баллами делят 2-е место в гонке бомбардиров, у них по 3 матча в запасе

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Sportsnet
logoЭдмонтон
logoНХЛ
возможные переходы
logoТоронто
logoОливер Экман-Ларссон
Эллиотт Фридман
3 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Если Луис половину з/п оставит, то нефти лучше Парейко взять вместо Экмана-Ларссона. Там распродажа намечается вроде как.
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
«Ванкувер» попросил Майерса рассмотреть возможность обмена. У защитника 1+7 и «минус 24» в 57 играх сезона (TSN)
26 февраля, 20:22
«Торонто» не может договориться с Макмэнном о новом контракте. У 29-летнего форварда 19+13 за 56 игр в сезоне НХЛ (Дэвид Паньотта)
20 февраля, 14:22
«Эдмонтон» не планирует усиливать защиту на дедлайне. Клуб идет 26-м в НХЛ по пропущенным шайбам (Фрэнк Серавалли)
16 февраля, 10:24
Рекомендуем
Главные новости
Ротенберг о мастер-классе в академии «Динамо» СПб: «Лучшие хоккеисты мира используют эти упражнения и показывают уровень. Красивый хоккей начинается там, где работает каждая деталь»
5 минут назад
«Амур» и «Нефтехимик» подрались во время рукопожатий после игры. Лихачев с Надворным начали массовую стычку
16 минут назадВидео
«Салават» обыграл «Адмирал» по буллитам – 2:1. У Кузнецова гол и победный бросок в серии
33 минуты назадВидео
КХЛ. «Ак Барс» встретится с «Ладой», «Металлург» против «Динамо» Минск, «Амур» победил «Нефтехимик», «Салават» обыграл «Адмирал»
46 минут назад
НХЛ. «Вашингтон» сыграет с «Ютой», «Питтсбург» против «Бостона», «Тампа» в гостях у «Миннесоты», «Сан-Хосе» примет «Монреаль»
47 минут назад
«Спартак» о Жамнове: «Тренер восстанавливается после операции. Возвращение на скамейку ожидается к заключительным играм чемпионата»
сегодня, 11:43
«Амур» победил «Нефтехимик» – 3:1. Хабаровчане в 3 очках от зоны плей-офф, в регулярке осталось 7 матчей
сегодня, 11:35
Матч «Сочи» – «Локомотив» перенесен в Ярославль, сообщила КХЛ: «В связи с форс-мажорными обстоятельствами и по договоренности клубов»
сегодня, 11:11
«Юта» хочет выменять форварда в топ-6 на дедлайне НХЛ. Томас, Кайру, Кадри и Трочек – в числе кандидатов (The Fourth Period)
сегодня, 10:59
Директор «Северстали» о клубе: «Просмотры, сплетни, слухи, хайп – не наш стиль. Все сосредоточено на спорте – у нас есть свой болельщик, и мы с ним работаем»
сегодня, 10:45
Ко всем новостям
Последние новости
Экс-вратарь СССР Криволапов о Харламове и Мальцеве: «Налили мне по полстакана коньяка и шампанского – я и выпил со страху. Мы подружились, были во всех злачных местах»
сегодня, 11:22
Генменеджер «Бостона» о дедлайне: «Хотели бы подтолкнуть команду, но должна быть подходящая сделка. Изучим вариант, если он будет полезен для будущего «Брюинс»
сегодня, 10:31
Канцеров о «Металлурге»: «Три поражения неслучайны, надо наладить оборону. Акцент в последних матчах – выходить с настроем на 100% и не травмироваться перед плей-офф»
сегодня, 09:58
Юрзинов о ВХЛ: «Важно, что региональные власти поддерживают клубы. «Югру» с рекордом по сухим матчам поздравило правительство ХМАО. Так должно быть во всех городах ВХЛ и КХЛ»
сегодня, 08:46
«Миннесота» забрала Фаббри с драфта отказов «Сент-Луиса». Форвард выигрывал Кубок Стэнли-2019 с «Блюз»
сегодня, 08:32
Спронг о победе над ЦСКА – своим бывшим клубом: «Приятно было выиграть. В Екатеринбурге у меня будет подарок для ребят. Приятный сюрприз»
сегодня, 07:50
Канцеров о травме Силантьева: «Сильный отряд не должен заметить потери бойца. Связочка с Ткачевым работает. Любого к нам поставь, все равно игра больше будет зависеть от нас»
сегодня, 07:25
Бриэр о «Филадельфии» на дедлайне: «Мы все еще строим команду с прицелом на будущее. Я не против усиления, но краткосрочные варианты нас не привлекают»
сегодня, 07:10
Элиас Петтерссон – журналистам о возможном обмене: «Задайте вопрос себе, эти слухи исходят от вас. Я первым скажу, что не оправдал ожиданий, связанных с контрактом»
сегодня, 06:55
Ничушкин не забил в 8-м матче подряд, остался без очков – в 3-м. У него 1 бросок и 1 потеря за 19:06 против «Лос-Анджелеса»
сегодня, 06:32
Рекомендуем