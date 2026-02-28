Эллиотт Фридман: «Интерес «Эдмонтона» к Экману-Ларссону реален. «Ойлерс» и «Торонто» могут договориться»

Эллиотт Фридман: интерес «Эдмонтона» к Экману-Ларссону из «Торонто» реален.

Инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман заявил, что «Эдмонтону » интересен защитник «Торонто » Оливер Экман-Ларссон .

34-летний швед провел в этом сезоне 59 матчей и набрал 35 (8+27) очков при полезности «минус 4». Его контракт с зарплатой 3,5 млн долларов в год рассчитан до 30 июня 2028-го.

«На рынке много защитников. Продавцам нужно быть осторожнее со своими запросами, заинтересованная команда может сказать: «Это слишком дорого, мы посмотрим другие варианты».

Но я думаю, что интерес «Эдмонтона» к Экману-Ларссону реален. Будет интересно посмотреть за ситуацией, так как клубы могут договориться, если захотят», – сказал Фридман.

