Жамнов не контактирует с игроками «Спартака», заявил Михаил Мальцев: «С тренерами и руководством общается, наверное. С нами – нет»
Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов не контактирует с игроками.
Нападающий «Спартака» Михаил Мальцев заявил, что главный тренер Алексей Жамнов не общается с игроками команды.
29 января клуб объявил, что Жамнов пропустит ближайшие матчи FONBET КХЛ «по запланированным медицинским причинам». С тех пор командой руководит Александр Барков-старший.
– Поддерживает ли Жамнов связь с командой?
– С нами – нет. Наверное, как‑то с тренерским штабом и руководством общается, но с нами пока на связь не выходит.
– На тренировках его тоже не бывает?
– Да, – сказал Мальцев.
«Спартак» занимает восьмое место в Западной конференции, набрав 68 очков за 59 матчей.
«Спартак» стал последним участником Кубка Гагарина от Запада. «Шанхай» потерял шансы на выход в плей-офф
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
Спортс в лучших своих традициях накинул в заголовке новости
В том же «подвале», что и Гальченюк-старший, полагаю)
что там непонятного? Еще когда Ковалева убрали- все понятно было, когда Квашу подняли, а когда уж Баркова...... что не понятного
Неожиданно...А вот не возражал бы против воссоединения в Екб, например, замечательного дуэта тренеров Жамнов-Ковалев.
Что то непонятное происходит, вернётся или нет к работе Жамнов? Хоть бы руководство внятно объяснило, а то ни команда ,ни болельщики не в курсе дела
Сказали же "по запланированным медицинским причинам". Лечится он от чего-то, и его возвращение зависит от выздоровления
Думаю, что не вернется и происходящее это просто отсрочка его ухода из команды.
Это все ради того,чтобы неустойку не платить? Реально не понимаю
Непонятная канитель с Алексеем Юрьевичем. Если по здоровью проблемы, нашему тренеру здоровья. Ждём Вас, тренер, но пожалуйста, не держите в неведении болельщиков☝️
