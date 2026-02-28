Жамнов не контактирует с игроками «Спартака», заявил Михаил Мальцев: «С тренерами и руководством общается, наверное. С нами – нет»

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов не контактирует с игроками.

Нападающий «Спартака » Михаил Мальцев заявил, что главный тренер Алексей Жамнов не общается с игроками команды.

29 января клуб объявил, что Жамнов пропустит ближайшие матчи FONBET КХЛ «по запланированным медицинским причинам». С тех пор командой руководит Александр Барков-старший.

– Поддерживает ли Жамнов связь с командой?

– С нами – нет. Наверное, как‑то с тренерским штабом и руководством общается, но с нами пока на связь не выходит.

– На тренировках его тоже не бывает?

– Да, – сказал Мальцев.

«Спартак» занимает восьмое место в Западной конференции, набрав 68 очков за 59 матчей.

