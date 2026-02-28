  • Спортс
  • Тренер «Вашингтона» Карбери о 3:2 с «Вегасом»: «Не хочу обсуждать наше большинство – это было плохо. Продолжим работать, и шайбы начнут залетать в ворота, надеюсь»
3

Тренер «Вашингтона» Карбери о 3:2 с «Вегасом»: «Не хочу обсуждать наше большинство – это было плохо. Продолжим работать, и шайбы начнут залетать в ворота, надеюсь»

Тренер «Вашингтона» Карбери: не хочу обсуждать нашу игру в большинстве.

Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери высказался об игре команды в большинстве после матча регулярного чемпионата НХЛ с «Вегасом» (3:2).

По ходу встречи «Кэпиталс» не реализовали ни одного из пяти удалений соперника. В этом сезоне команда идет 31-й в лиге по эффективности большинства – 15,85%.

«Я не хочу обсуждать нашу игру в большинстве. Это было плохо, но дело даже не в структуре. В формате «5 на 3» у нас было несколько моментов.

Знаю, что парни расстроены, особенно Строум, Овечкин и Чикран. Они хотят забивать в таких ситуациях, потому что понимают, что это важная часть их роли – использовать численное преимущество. Поэтому, когда у них не получается, они расстраиваются. Я понимаю.

Мы будем продолжать работать, и, надеюсь, шайбы начнут залетать в ворота», – сказал Карбери.

Овечкин не забил в 7-м матче подряд. У него 3 броска, 2 хита, 2 блока и «минус 1» за 17:43 против «Вегаса» при 7:37 в большинстве

Опубликовал: Максим Федер
Источник: RMNB
3 комментария
Хорошо, что победы пошли. А игра пп - тихий ужас достаточно давно
Карбюратор вещает крайне неубедительно
