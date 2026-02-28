«Авангард» заплатит Лажуа 50 млн рублей за следующий сезон (Михаил Зислис)
«Авангард» заплатит Максиму Лажуа 50 млн рублей за следующий сезон.
Стала известна зарплата защитника «Авангарда» Максима Лажуа по новому однолетнему контракту.
По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Михаила Зислиса, 28-летний хоккеист получит 50 млн рублей за сезон.
В текущем FONBET чемпионате КХЛ Лажуа провел 60 игр и набрал 37 (10+27) очков при полезности «плюс 16».
«Авангард» обеспечил себе старт плей-офф на домашнем льду. Команда Ги Буше идет 2-й на Востоке
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал Михаила Зислиса
5 комментариев
Лажуа хороший защитник. Он стоит этих денег.
Какую легенду из НХЛ можно привлечь зарплатой в 650 тысяч бакинских? :)
