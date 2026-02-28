«Авангард» заплатит Лажуа 50 млн рублей за следующий сезон (Михаил Зислис)

«Авангард» заплатит Максиму Лажуа 50 млн рублей за следующий сезон.

Стала известна зарплата защитника «Авангарда » Максима Лажуа по новому однолетнему контракту .

По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Михаила Зислиса, 28-летний хоккеист получит 50 млн рублей за сезон.

В текущем FONBET чемпионате КХЛ Лажуа провел 60 игр и набрал 37 (10+27) очков при полезности «плюс 16».

«Авангард» обеспечил себе старт плей-офф на домашнем льду. Команда Ги Буше идет 2-й на Востоке