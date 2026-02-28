Плотникову вручили памятную медаль за 250 шайб в КХЛ. Капитан СКА – 8-й в истории лиги по голам

Сергею Плотникову вручили памятную медаль за 250 шайб в КХЛ.

Нападающий СКА Сергей Плотников получил памятную медаль за 250 голов в FONBET КХЛ с учетом плей-офф. Это достижение покорилось ему в матче с «Адмиралом» (4:2).

Торжественная церемония состоялась перед игрой с московским «Динамо» (1:4). 35-летнего хоккеиста награждал вице-президент лиги Андрей Точицкий .

«Сергей – спортсмен и человек с большой буквы. На льду это сильный, мощный хоккеист, созидающий и забивающий форвард. А в жизни это мужчина с открытым добрым сердцем и светлой душой. Именно поэтому он по праву входит в число самых ярких лидеров нашего хоккея за всю историю КХЛ.

Большая честь вручить эту награду и сказать: «Так держать, Сергей!» – сказал Точицкий.

Плотников стал восьмым игроком в истории КХЛ, достигшим отметки в 250 голов. Рекорд принадлежит Сергею Мозякину – 419 шайб.