  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Плотникову вручили памятную медаль за 250 шайб в КХЛ. Капитан СКА – 8-й в истории лиги по голам
0

Плотникову вручили памятную медаль за 250 шайб в КХЛ. Капитан СКА – 8-й в истории лиги по голам

Сергею Плотникову вручили памятную медаль за 250 шайб в КХЛ.

Нападающий СКА Сергей Плотников получил памятную медаль за 250 голов в FONBET КХЛ с учетом плей-офф. Это достижение покорилось ему в матче с «Адмиралом» (4:2).

Торжественная церемония состоялась перед игрой с московским «Динамо» (1:4). 35-летнего хоккеиста награждал вице-президент лиги Андрей Точицкий.

«Сергей – спортсмен и человек с большой буквы. На льду это сильный, мощный хоккеист, созидающий и забивающий форвард. А в жизни это мужчина с открытым добрым сердцем и светлой душой. Именно поэтому он по праву входит в число самых ярких лидеров нашего хоккея за всю историю КХЛ.

Большая честь вручить эту награду и сказать: «Так держать, Сергей!» – сказал Точицкий.

Плотников стал восьмым игроком в истории КХЛ, достигшим отметки в 250 голов. Рекорд принадлежит Сергею Мозякину – 419 шайб.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт КХЛ
logoСергей Плотников
logoСКА
logoКХЛ
logoАндрей Точицкий
фото
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Ларионов о СКА в плей-офф: «Мы не хотим быть удовлетворенными этим. Проходя все трудности, ты не можешь показать своим языком тела слабину»
25 февраля, 06:10
Форвард СКА Плотников забил 250-й гол в КХЛ с учетом плей-офф. Он 8-й игрок в истории с таким достижением
24 февраля, 18:04Видео
СКА сыграет с ЦСКА и «Адмиралом» в специальных свитерах в стиле милитари. Вместо камуфляжного узора – образы хоккеистов
21 февраля, 13:45
Рекомендуем
Главные новости
Ротенберг о мастер-классе в академии «Динамо» СПб: «Лучшие хоккеисты мира используют эти упражнения и показывают уровень. Красивый хоккей начинается там, где работает каждая деталь»
4 минуты назад
«Амур» и «Нефтехимик» подрались во время рукопожатий после игры. Лихачев с Надворным начали массовую стычку
15 минут назадВидео
«Салават» обыграл «Адмирал» по буллитам – 2:1. У Кузнецова гол и победный бросок в серии
32 минуты назадВидео
КХЛ. «Ак Барс» встретится с «Ладой», «Металлург» против «Динамо» Минск, «Амур» победил «Нефтехимик», «Салават» обыграл «Адмирал»
45 минут назад
НХЛ. «Вашингтон» сыграет с «Ютой», «Питтсбург» против «Бостона», «Тампа» в гостях у «Миннесоты», «Сан-Хосе» примет «Монреаль»
46 минут назад
«Спартак» о Жамнове: «Тренер восстанавливается после операции. Возвращение на скамейку ожидается к заключительным играм чемпионата»
сегодня, 11:43
«Амур» победил «Нефтехимик» – 3:1. Хабаровчане в 3 очках от зоны плей-офф, в регулярке осталось 7 матчей
сегодня, 11:35
Матч «Сочи» – «Локомотив» перенесен в Ярославль, сообщила КХЛ: «В связи с форс-мажорными обстоятельствами и по договоренности клубов»
сегодня, 11:11
«Юта» хочет выменять форварда в топ-6 на дедлайне НХЛ. Томас, Кайру, Кадри и Трочек – в числе кандидатов (The Fourth Period)
сегодня, 10:59
Директор «Северстали» о клубе: «Просмотры, сплетни, слухи, хайп – не наш стиль. Все сосредоточено на спорте – у нас есть свой болельщик, и мы с ним работаем»
сегодня, 10:45
Ко всем новостям
Последние новости
Экс-вратарь СССР Криволапов о Харламове и Мальцеве: «Налили мне по полстакана коньяка и шампанского – я и выпил со страху. Мы подружились, были во всех злачных местах»
сегодня, 11:22
Генменеджер «Бостона» о дедлайне: «Хотели бы подтолкнуть команду, но должна быть подходящая сделка. Изучим вариант, если он будет полезен для будущего «Брюинс»
сегодня, 10:31
Канцеров о «Металлурге»: «Три поражения неслучайны, надо наладить оборону. Акцент в последних матчах – выходить с настроем на 100% и не травмироваться перед плей-офф»
сегодня, 09:58
Юрзинов о ВХЛ: «Важно, что региональные власти поддерживают клубы. «Югру» с рекордом по сухим матчам поздравило правительство ХМАО. Так должно быть во всех городах ВХЛ и КХЛ»
сегодня, 08:46
«Миннесота» забрала Фаббри с драфта отказов «Сент-Луиса». Форвард выигрывал Кубок Стэнли-2019 с «Блюз»
сегодня, 08:32
Спронг о победе над ЦСКА – своим бывшим клубом: «Приятно было выиграть. В Екатеринбурге у меня будет подарок для ребят. Приятный сюрприз»
сегодня, 07:50
Канцеров о травме Силантьева: «Сильный отряд не должен заметить потери бойца. Связочка с Ткачевым работает. Любого к нам поставь, все равно игра больше будет зависеть от нас»
сегодня, 07:25
Бриэр о «Филадельфии» на дедлайне: «Мы все еще строим команду с прицелом на будущее. Я не против усиления, но краткосрочные варианты нас не привлекают»
сегодня, 07:10
Элиас Петтерссон – журналистам о возможном обмене: «Задайте вопрос себе, эти слухи исходят от вас. Я первым скажу, что не оправдал ожиданий, связанных с контрактом»
сегодня, 06:55
Ничушкин не забил в 8-м матче подряд, остался без очков – в 3-м. У него 1 бросок и 1 потеря за 19:06 против «Лос-Анджелеса»
сегодня, 06:32
Рекомендуем