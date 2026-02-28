«Авангард» продлил контракт с Лажуа на год. У защитника 37 очков за 60 игр в дебютном сезоне в КХЛ

«Авангард» продлил контракт с Максимом Лажуа на год.

«Авангард » объявил о продлении контракта с 28-летним Максимом Лажуа на год.

Этот сезон стал для канадского защитника дебютным в FONBET КХЛ. Он набрал 37 (10+27) очков за 60 игр при полезности «плюс 16».

«Авангард» занимает второе место в Восточной конференции, имея в активе 86 баллов после 60 матчей.

«Авангард» обеспечил себе старт плей-офф на домашнем льду