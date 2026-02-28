«Авангард» продлил контракт с Лажуа на год. У защитника 37 очков за 60 игр в дебютном сезоне в КХЛ

  • Спортс
8

«Авангард» продлил контракт с Максимом Лажуа на год.

«Авангард» объявил о продлении контракта с 28-летним Максимом Лажуа на год.

Этот сезон стал для канадского защитника дебютным в FONBET КХЛ. Он набрал 37 (10+27) очков за 60 игр при полезности «плюс 16».

«Авангард» занимает второе место в Восточной конференции, имея в активе 86 баллов после 60 матчей.

«Авангард» обеспечил себе старт плей-офф на домашнем льду

Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал «Авангарда»
8 комментариев
Хорошие новости. Он хорошо себя показал.
Лажуа хорош. И возраст позволяет еще года 4-5 играть на высоком уровне. Хорошая новость.
Я бы легионеров, в принципе, всех оставил. Ну, Фьоре и Чеккони можно замену найти и среди российских игроков, но вопрос в стоимости.
Ответ Hola Hola
Я бы легионеров, в принципе, всех оставил. Ну, Фьоре и Чеккони можно замену найти и среди российских игроков, но вопрос в стоимости.
Насчёт Фьоре надо посмотреть в плей-офф, если снова его видно не будет, то наверное можно убирать. Чеккони по хоккейным меркам за копейки играет, а не хуже того же Блажиевского, но опять же - тоже в плей-офф видно будет
Ответ Hola Hola
Я бы легионеров, в принципе, всех оставил. Ну, Фьоре и Чеккони можно замену найти и среди российских игроков, но вопрос в стоимости.
Мне кажется Чекони можно тоже продлить, не дорогой для легионера, в обороне не пожарит. Ну по крайней мере не больше других. Может постоять за себя и партнёра. Ну а то что там в прессе информация появилась по поводу Комтуа и Секьюре. Сколько сезонов к нам Доуса сватали. Так что лучше уж сохранить тех кто приносит пользу сейчас. Да и сколько можно по половине состава менять перед каждым сезоном
Отличная новость. Ждём новостей по Потуральски
Лажуа главное, чтоб не лажал!
В играх на вылет будет понятно кого оставить, а от кого избавляться - так что нужно повременить.
Рекомендуем