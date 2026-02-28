Фолиньо поговорил с генменеджером «Чикаго» Дэвидсоном в преддверии дедлайна. У форварда истекает контракт с кэпхитом 4,5 млн долларов
Ник Фолиньо обсудил свое будущее с руководством «Чикаго».
38-летний нападающий «Чикаго» Ник Фолиньо провел предварительный разговор с генеральным менеджером клуба Кайлом Дэвидсоном.
Действующий контракт хоккеиста с зарплатой 4,5 миллиона долларов в год рассчитан до конца этого сезона.
Хоккеист и функционер еще раз пообщаются в преддверии дедлайна, который назначен на 6 марта.
«Когда ты оказываешься в ситуации, когда не попадаешь в плей-офф, то клубу приходится принимать решение, и, следовательно, игроку тоже приходится принимать решение. Мы пройдем через этот процесс. Рано что-либо говорить», – сказал Ник Фолиньо.
В нынешнем сезоне форвард набрал 10 (2+8) очков в 34 матчах регулярного чемпионата НХЛ.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: твиттер журналиста Бена Поупа
С такой статой и контрактом никому он не нужен, даже за полцены
На пенсию
