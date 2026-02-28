«Сент-Луис» может обменять хоккеистов старше 25 лет. Бучневич, Кайру, Томас, Биннингтон, Парайко – в их числе (The Athletic)

«Сент-Луис» может обменять опытных лидеров команды.

«Сент-Луис » выразили готовность обменять опытных хоккеистов команды, сообщил The Athletic.

Считается, что клуб могут покинуть хоккеисты старше 25 лет.

В это число число входят Джастин Фолк , Брэйден Шенн , Джордан Биннингтон, Колтон Парайко , Павел Бучневич , Кэм Фаулер, а также Джордан Кайру и Роберт Томас.

Одним из главных претендентов на Кайру называется «Сиэтл».

На данный момент «Блюз» находятся на предпоследнем, 15-м, месте в таблице Западной конференции, имея в активе 51 балл в 58 матчах.