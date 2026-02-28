  • Спортс
«Сент-Луис» может обменять хоккеистов старше 25 лет. Бучневич, Кайру, Томас, Биннингтон, Парайко – в их числе (The Athletic)

«Сент-Луис» может обменять опытных лидеров команды.

«Сент-Луис» выразили готовность обменять опытных хоккеистов команды, сообщил The Athletic.

Считается, что клуб могут покинуть хоккеисты старше 25 лет.

В это число число входят Джастин Фолк, Брэйден Шенн, Джордан Биннингтон, Колтон Парайко, Павел Бучневич, Кэм Фаулер, а также Джордан Кайру и Роберт Томас.

Одним из главных претендентов на Кайру называется «Сиэтл».

На данный момент «Блюз» находятся на предпоследнем, 15-м, месте в таблице Западной конференции, имея в активе 51 балл в 58 матчах.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: The Athletic
По дате
Лучшие
Актуальные
Перестройка. Дуэт Томас-Кайру не оправдал ожиданий....
Ответ klimkamnev
Перестройка. Дуэт Томас-Кайру не оправдал ожиданий....
Да изначально в них не особо верилось.
Так бы и написали что любого игрока могут обменять ))
Может быть старше 25 лет?
Ответ Go_Blues
Может быть старше 25 лет?
Очевидно
Когда два года назад разували почти чемпионский Эдмонтон офферами, говорили "мы не собираемся в перестройку". В итоге ни себе ни людям
Ответ garazhkucherova
Когда два года назад разували почти чемпионский Эдмонтон офферами, говорили "мы не собираемся в перестройку". В итоге ни себе ни людям
"Почти чемпионский" ахахаха
Ответ Night stalker
"Почти чемпионский" ахахаха
Проиграть в одну шайбу а седьмом матче финале, не почти чемпионы в Вашем понимании?
Томаса Миннесоте надо брать
Стиви просыпайся, хватай Томаса
Меняем К.Хэйеса на Бучневича
Кайру бы в Кэпс за 50 процентов от кэпхита)
Бучневича в минесоту
Кайру в Монреаль на Лайне :)
