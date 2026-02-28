Голкипер «Юты» Веймелка выиграл 28-й матч в сезоне и догнал Василевского. Басси из «Каролины» идет 3-м с 24 победами
Карел Веймелка догнал Андрея Василевского по числу побед в сезоне НХЛ.
Голкипер «Юты» Карел Веймелка записал на свой счет победу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Миннесоты» (5:2).
Вратарь парировал 21 из 23 бросков соперника.
Эта победа стала 28-й в 46 играх текущего сезона для 29-летнего голкипера.
Таким образом, Веймелка догнал Андрея Василевского по количеству побед в сезоне. Вратарь «Тампы» одержал 28 побед в 38 матчах. Голкиперы лидируют в лиге по этому показателю. Третью строчку занимает Брендон Басси из «Каролины» – 24 победы в 28 матчах.
Ну Васятке и Сороке (если выйдет в плэйофф) они не конкуренты за Везину - по Xg солидная разница 22,7 и 27,8 против 10,4 и 10,8..
