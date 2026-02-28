Шестеркин о заявлении Друри про перезагрузку состава «Рейнджерс»: «Мне все равно на это письмо, на разговоры. Нужно делать свою работу, давать шанс заработать два очка в каждом матче»

Игорь Шестеркин: мне все равно это письмо Друри и на все эти разговоры.

Голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин высказался о том, что клуб решил перестроить состав команды.

В январе генеральный менеджер клуба Крис Друри обратился к болельщикам с письмом , в котором сообщил о том, что «Рейнджерс » могут расстаться с некоторыми ведущими хоккеистами.

«Мне все равно на это письмо и на все эти разговоры. Мне нужно делать свою работу, нужно отражать шайбу. Мне нужно давать партнерам по команде шанс заработать два очка в каждом матче», – заявил вратарь нью-йоркцев.

«Я просто делаю все, что в моих силах, и надеюсь, что все будут стараться так же», – ответил Игорь Шестеркин на вопрос о том, планирует ли он остаться в команде на время перезагрузки состава клуба.