Шестеркин о заявлении Друри про перезагрузку состава «Рейнджерс»: «Мне все равно на это письмо, на разговоры. Нужно делать свою работу, давать шанс заработать два очка в каждом матче»

Голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин высказался о том, что клуб решил перестроить состав команды.
В январе генеральный менеджер клуба Крис Друри обратился к болельщикам с письмом, в котором сообщил о том, что «Рейнджерс» могут расстаться с некоторыми ведущими хоккеистами.
«Мне все равно на это письмо и на все эти разговоры. Мне нужно делать свою работу, нужно отражать шайбу. Мне нужно давать партнерам по команде шанс заработать два очка в каждом матче», – заявил вратарь нью-йоркцев.
«Я просто делаю все, что в моих силах, и надеюсь, что все будут стараться так же», – ответил Игорь Шестеркин на вопрос о том, планирует ли он остаться в команде на время перезагрузки состава клуба.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: The Athletic
