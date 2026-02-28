Первый тренер Сергачева о проблеме с центрами и атакующими защитниками в России: «От команды требуют результат – тренеры не очень пускают защитников в нападение»

Первый тренер Михаила Сергачева высказался о проблемных позициях в детском хоккее.

Андрей Жаренков, первый тренер защитника «Юты» Михаила Сергачева , поделился мыслями на предмет проблемы с атакующими защитниками и центрфорвардами в России.

– В свое время нам удалось решить проблему вратарских кадров. Но сейчас наблюдается недостаток качественных центральных нападающих и атакующих защитников. Как его преодолеть?

– Центральный нападающий – это мозг пятерки. На эту позицию нужно подбирать очень умных хоккеистов и развивать их.

Что касается атакующих защитников, то сейчас времена такие, что от каждой команды требуют результат. И поэтому тренеры не очень-то пускают защитников в нападение.

Им важнее, чтобы ребята выполняли свой непосредственный функционал и не бегали вперед. Думаю, что именно в этом и кроется загвоздка.

Когда от тренера требуют результат, его команда будет строже играть в обороне. Поэтому, думаю, у нас мало хороших атакующих защитников, – сказал Андрей Жаренков, работающий в школе «Нефтехимика ».