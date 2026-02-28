Фетисов о безголевой серии Овечкина из 7 матчей: «Он всем все доказал в прошлом сезоне. Каждый хоккеист, даже великий, сталкивается с таким»
Вячеслав Фетисов прокомментировал безголевую серию Александра Овечкина.
Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов высказался о безголевой серии Александра Овечкина.
Капитан «Вашингтона» не забил в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Вегаса» (3:2). Серия форварда без голов продлилась до семи игр.
«Регулярная история в хоккее. Каждый хоккеист, даже великий, сталкивается с таким.
Он справится, впереди еще достаточно матчей до плей‑офф, к которому надо пойти в оптимальном состоянии.
Возраст – не помеха. Он всем все доказал в прошлом сезоне», – сказал Вячеслав Фетисов.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Матч ТВ»
