Сеннеке вышел на 3-е место по очкам за сезон среди новичков в истории «Анахайма». До Райана – 9 баллов, до Зеграса – 13
Беккетт Сеннеке стал третьим по очкам среди новичков «Анахайма».
Нападающий «Анахайма» Беккетт Сеннеке сделал три результативные передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Виннипега» (5:4 ОТ).
В активе 20-летнего форварда стало 48 (19+29) очков в 58 играх чемпионата.
Канадец опередил Дастина Пеннера (45 очков в 82 матчах в сезоне-2006/07) и вышел на третье место по количеству очков за сезон среди новичков в истории «Дакс».
На второй позиции располагается Бобби Райан (57 очков в 64 матчах в сезоне-2008/09).
Рекордом владеет Тревор Зеграс – 61 балл в 75 матчах в сезоне-2021/22.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт НХЛ
При этом Сеннеке самый молодой из представленных персонажей.
как же ему повезло попасть к Q , а не к физрукам предыдущим
