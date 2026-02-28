Сеннеке вышел на 3-е место по очкам за сезон среди новичков в истории «Анахайма». До Райана – 9 баллов, до Зеграса – 13

Беккетт Сеннеке стал третьим по очкам среди новичков «Анахайма».

Нападающий «Анахайма » Беккетт Сеннеке сделал три результативные передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Виннипега » (5:4 ОТ).

В активе 20-летнего форварда стало 48 (19+29) очков в 58 играх чемпионата.

Канадец опередил Дастина Пеннера (45 очков в 82 матчах в сезоне-2006/07) и вышел на третье место по количеству очков за сезон среди новичков в истории «Дакс».

На второй позиции располагается Бобби Райан (57 очков в 64 матчах в сезоне-2008/09).

Рекордом владеет Тревор Зеграс – 61 балл в 75 матчах в сезоне-2021/22.