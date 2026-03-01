НХЛ. «Вашингтон» проиграл «Монреалю», «Тампа» пропустила 6 шайб от «Баффало», «Сан-Хосе» обыграл «Эдмонтон», «Рейнджерс» одолели «Питтсбург»
В НХЛ проходят матчи регулярного чемпионата.
«Рейнджерс» одолели «Питтсбург» (3:2 Б) в матче регулярного чемпионата НХЛ, «Филадельфия» победила «Бостон» (3:1), «Вашингтон» проиграл «Монреалю» (2:6), «Тампа» не справилась с «Баффало» (2:6), «Сан-Хосе» обыграл «Эдмонтон» (5:4).
НХЛ
Регулярный чемпионат
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
342 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Из оставшихся 22 игр- 13 дома! Добавим к этому у Баффало много побед в основное время (главный критерий при равенстве очков). Так что если будут делить восьмое место с теми же Айлами или Коламбусом, то будут выше.
Выиграть хотя бы 10 матчей и плэйофф в кармане. В общем говоря языком шахмат "сильная позиция", главное не слить партию в эндшпиле...
У Джека Хьюза за последние 20 игр забит 1 гол, тоже хотелось бы узнать причины, как в праймовом возрасте что один, что второй имеют такие результаты ))
И этот список можно продолжать бесконечно
Там уже и так более 100 плюсиков. Астанавитесь! 🤣