  • НХЛ. «Вашингтон» проиграл «Монреалю», «Тампа» пропустила 6 шайб от «Баффало», «Сан-Хосе» обыграл «Эдмонтон», «Рейнджерс» одолели «Питтсбург»
342

НХЛ. «Вашингтон» проиграл «Монреалю», «Тампа» пропустила 6 шайб от «Баффало», «Сан-Хосе» обыграл «Эдмонтон», «Рейнджерс» одолели «Питтсбург»

В НХЛ проходят матчи регулярного чемпионата.

«Рейнджерс» одолели «Питтсбург» (3:2 Б) в матче регулярного чемпионата НХЛ, «Филадельфия» победила «Бостон» (3:1), «Вашингтон» проиграл «Монреалю» (2:6), «Тампа» не справилась с «Баффало» (2:6), «Сан-Хосе» обыграл «Эдмонтон» (5:4).

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
Мужики, мечта сбылась , смотрю на Малкина с трибуны 🔥
Ответ 78gid5b6q2
Мужики, мечта сбылась , смотрю на Малкина с трибуны 🔥
Не завидуем. 😔
Ответ 78gid5b6q2
Мужики, мечта сбылась , смотрю на Малкина с трибуны 🔥
Цена вопроса?))
Кучерову выбить сотку
Ответ paha
Кучерову выбить сотку
Комментарий скрыт
Ну что можно констатировать 76-е очко Баффало за 22 матча до конца чемпа
Из оставшихся 22 игр- 13 дома! Добавим к этому у Баффало много побед в основное время (главный критерий при равенстве очков). Так что если будут делить восьмое место с теми же Айлами или Коламбусом, то будут выше.
Выиграть хотя бы 10 матчей и плэйофф в кармане. В общем говоря языком шахмат "сильная позиция", главное не слить партию в эндшпиле...
Ответ klimkamnev
Ну что можно констатировать 76-е очко Баффало за 22 матча до конца чемпа Из оставшихся 22 игр- 13 дома! Добавим к этому у Баффало много побед в основное время (главный критерий при равенстве очков). Так что если будут делить восьмое место с теми же Айлами или Коламбусом, то будут выше. Выиграть хотя бы 10 матчей и плэйофф в кармане. В общем говоря языком шахмат "сильная позиция", главное не слить партию в эндшпиле...
Имхо будут в ПО, но через вайлдкард и первый раунд к примеру с молниями. Сегодня конечно не репетиция ПО, там по другому будет, но клинки не подарок, это уже понятно всем.
Ответ klimkamnev
Ну что можно констатировать 76-е очко Баффало за 22 матча до конца чемпа Из оставшихся 22 игр- 13 дома! Добавим к этому у Баффало много побед в основное время (главный критерий при равенстве очков). Так что если будут делить восьмое место с теми же Айлами или Коламбусом, то будут выше. Выиграть хотя бы 10 матчей и плэйофф в кармане. В общем говоря языком шахмат "сильная позиция", главное не слить партию в эндшпиле...
Братан, смотреть надо по дивизиону, а не по конференции. Надо в дивизионе в тройку попадать, чтобы избежать Вайлд кард. В тройку попасть трудно, конкуренция пипец, у нас самый лютый дивизион в этом году, но будем надеяться. Летс гоу, Баффало, пусть нас боятся!!!
Вообще конечно интересно, почему голы Ови доставляют хейтерам такую боль) Подумаешь забрал вечный рекорд ореха, жизнь продолжается)
Ответ hhlg
Вообще конечно интересно, почему голы Ови доставляют хейтерам такую боль) Подумаешь забрал вечный рекорд ореха, жизнь продолжается)
Да ладно тебе. Мы так, по доброму)))
Задоров заработал себе репутацию.. При малейшем шансе сразу удаляют)
Мексиканец за последние 10 игр забил 1 шайбу, как-то можно это прокомvентировать нашим местным "экспертам" ?

У Джека Хьюза за последние 20 игр забит 1 гол, тоже хотелось бы узнать причины, как в праймовом возрасте что один, что второй имеют такие результаты ))

И этот список можно продолжать бесконечно
Ответ paha
Мексиканец за последние 10 игр забил 1 шайбу, как-то можно это прокомvентировать нашим местным "экспертам" ? У Джека Хьюза за последние 20 игр забит 1 гол, тоже хотелось бы узнать причины, как в праймовом возрасте что один, что второй имеют такие результаты )) И этот список можно продолжать бесконечно
Местные эксперты сосредоточены на Овечкине, точнее на его неудачах. Хотя, Саша своё уже давно забил, и сейчас каждый его гол это как выход на бис.
Ответ paha
Мексиканец за последние 10 игр забил 1 шайбу, как-то можно это прокомvентировать нашим местным "экспертам" ? У Джека Хьюза за последние 20 игр забит 1 гол, тоже хотелось бы узнать причины, как в праймовом возрасте что один, что второй имеют такие результаты )) И этот список можно продолжать бесконечно
Комментарий скрыт
Наконец то Овиииии
Интересно, а зачем админы постоянно переопубликовывают пост о жене Веренски, по несколько раз в день 🙄
Там уже и так более 100 плюсиков. Астанавитесь! 🤣
Линди Рафф опять сделал из Баффало грозную силу. Приятно смотреть на команду.
