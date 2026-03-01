НХЛ. «Вашингтон» проиграл «Монреалю», «Тампа» пропустила 6 шайб от «Баффало», «Сан-Хосе» обыграл «Эдмонтон», «Рейнджерс» одолели «Питтсбург»

В НХЛ проходят матчи регулярного чемпионата.

«Рейнджерс » одолели «Питтсбург » (3:2 Б) в матче регулярного чемпионата НХЛ, «Филадельфия » победила «Бостон » (3:1), «Вашингтон » проиграл «Монреалю» (2:6), «Тампа» не справилась с «Баффало» (2:6), «Сан-Хосе» обыграл «Эдмонтон» (5:4).

НХЛ

Регулярный чемпионат

Календарь НХЛ

Статистика НХЛ

Турнирная таблица НХЛ