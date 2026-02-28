  • Спортс
Тарасов о засчитанном голе «Баффало»: «Судьи приняли решение на основе мнения из Торонто – не знаю, что эти ребята там курят. Или они разочарованы поражением «Лифс». Сложно сказать»

Даниил Тарасов: не знаю, что курят ребята из Торонто.

Голкипер «Флориды» Даниил Тарасов выразил разочарование из-за засчитанного гола «Баффало» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

«Пантерс» уступили со счетом 2:3.

На 52-й минуте в третьем периоде форвард «Сэйбрс» Бек Маленстин забросил шайбу в ворота Тарасова. Защитник Маттиас Самуэльссон находился на пятаке и клюшкой задел по ловушке российского вратаря. Главный тренер «Флориды» Пол Морис взял запрос на атаку вратаря, но он был отклонен.

«Был контакт до броска. Судьи приняли решение на основе мнения из Торонто (там находится судейская комната НХЛ – Спортс’‘) – не знаю, что эти ребята там курят. Или они разочарованы вчерашним поражением «Мэйпл Лифс» («Флорида» обыграла «Торонто» со счетом 5:1 – Спортс’‘). Сложно сказать.

Я попытался поймать шайбу, а парень мчится на меня. 

Они сказали, что это был небольшой поздний контакт, потому что он пытался подправить шайбу. Но я не мог двигаться из-за этого. Трудно было дотянуться до шайбы», – сказал Даниил Тарасов.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: The Athletic
В ворота Зенита не засчитали бы.
Ну так то Баффало не чужая для Торонто команда. Билеты на Торонто дорогие и их трудно достать, поэтому многие из Торонто гоняют на матчи Баффало (всего 2 часа на машине)....
Тарасов отчасти прав, в Торонто и не только, действительно курят.
"19 июня 2018 года в Канаде был принят закон, разрешающий употребление марихуаны на всей территории страны. В соответствии с новым законом, начиная с 17 октября 2018 года, жителям страны разрешается приобретать и употреблять марихуану".
Ответ Барин
Тарасов отчасти прав, в Торонто и не только, действительно курят. "19 июня 2018 года в Канаде был принят закон, разрешающий употребление марихуаны на всей территории страны. В соответствии с новым законом, начиная с 17 октября 2018 года, жителям страны разрешается приобретать и употреблять марихуану".
Да. Мемы были где канадские хоккеисты празднуют гол и надпись снизу - когда легализовали марихуану
Рекомендуем