Тарасов о засчитанном голе «Баффало»: «Судьи приняли решение на основе мнения из Торонто – не знаю, что эти ребята там курят. Или они разочарованы поражением «Лифс». Сложно сказать»

Даниил Тарасов: не знаю, что курят ребята из Торонто.

Голкипер «Флориды» Даниил Тарасов выразил разочарование из-за засчитанного гола «Баффало » в матче регулярного чемпионата НХЛ .

«Пантерс» уступили со счетом 2:3.

На 52-й минуте в третьем периоде форвард «Сэйбрс» Бек Маленстин забросил шайбу в ворота Тарасова. Защитник Маттиас Самуэльссон находился на пятаке и клюшкой задел по ловушке российского вратаря. Главный тренер «Флориды» Пол Морис взял запрос на атаку вратаря, но он был отклонен.

«Был контакт до броска. Судьи приняли решение на основе мнения из Торонто (там находится судейская комната НХЛ – Спортс’‘) – не знаю, что эти ребята там курят. Или они разочарованы вчерашним поражением «Мэйпл Лифс» («Флорида» обыграла «Торонто » со счетом 5:1 – Спортс’‘). Сложно сказать.

Я попытался поймать шайбу, а парень мчится на меня.

Они сказали, что это был небольшой поздний контакт, потому что он пытался подправить шайбу. Но я не мог двигаться из-за этого. Трудно было дотянуться до шайбы», – сказал Даниил Тарасов .