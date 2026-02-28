Алексей Василевский о возможном встрече с «Ак Барсом» в плей-офф: «Исторически принципиальный соперник для «Салавата». Была бы яркая вывеска. Готовы играть с любым соперником»
Защитник «Салавата Юлаева» Алексей Василевский ответил на вопрос о возможной встрече с «Ак Барсом» в первом раунде Кубка Гагарина.
На данный момент казанская команда находится на третьей позиции в таблице Восточной конференции, уфимская – на пятой.
– У «Салавата Юлаева» есть теоретические шансы попасть на «Ак Барс» в первом раунде плей-офф. Насколько интересно игрокам уфимской команды «Зеленое дерби» в первом раунде?
– Это была бы однозначно яркая вывеска. Наш исторически принципиальный соперник.
Но по большому счету мы не загадываем сейчас, на кого бы хотелось попасть в первом раунде.
Для нас сейчас самое главное – это в плей-офф попасть. А там уж кто будет, тот будет. Могу сказать одно – мы готовы играть с любым соперником, – сказал Алексей Василевский.
