Наместников не доиграл матч с «Анахаймом» из-за травмы. Форвард «Виннипега» провел только 6 смен
Владислав Наместников получил травму в матче с «Анахаймом».
Нападающий «Виннипега» Владислав Наместников из-за повреждения не доиграл матч регулярного чемпионата НХЛ против «Анахайма» (4:5 ОТ).
Россиянин провел пять смен в первом периоде и одну во втором, после чего завершил игру из-за травмы нижней части тела. Общее игровое время – 03:51 (0:50 – в большинстве).
В этом сезоне Наместников набрал 13 (7+6) очков при полезности минус 11 в 57 матчах чемпионата.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Daily Faceoff
