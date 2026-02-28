Наместников не доиграл матч с «Анахаймом» из-за травмы. Форвард «Виннипега» провел только 6 смен

Владислав Наместников получил травму в матче с «Анахаймом».

Нападающий «Виннипега » Владислав Наместников из-за повреждения не доиграл матч регулярного чемпионата НХЛ против «Анахайма » (4:5 ОТ).

Россиянин провел пять смен в первом периоде и одну во втором, после чего завершил игру из-за травмы нижней части тела. Общее игровое время – 03:51 (0:50 – в большинстве).

В этом сезоне Наместников набрал 13 (7+6) очков при полезности минус 11 в 57 матчах чемпионата.