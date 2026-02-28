Давыдов о «Тракторе»: «Не понимаю, как тренер посреди чемпионата может бросить команду, тем более речь о легионере, к которому требования всегда особые. Корешкову тяжело»
Трехкратный олимпийский чемпион Виталий Давыдов поделился мнением касательно игры «Трактора» в нынешнем сезоне КХЛ.
– На Востоке что-то веселенькое ждете?
– Там все – как и ожидалось.
За исключением «Трактора», у которого тоже отъехал тренер – только не на Олимпиаду, а в другой клуб, куда-то в Швейцарию (Бенуа Гру по ходу сезона возглавил «Цуг» – Спортс’‘). И смех, и грех! После этого чемпионат Челябинска и надломился.
Лидерство на Востоке «Магнитки», Омска, Казани и Екатеринбурга – ожидаемо.
Но то, что в своем нынешнем состоянии пятой пойдет Уфа, а не «Трактор» – для меня большой сюрприз. Челябинск занимает в конференции явно не свое место!
– Причина – только тренерская?
– В первую очередь!
Не понимаю, как главный тренер посреди чемпионата может бросить команду, тем более речь о легионере, к которому требования всегда особые.
Евгению Корешкову, новому тренеру, сейчас тяжело. Видно, что он перестраивает игру, пытается наладить оборону, но пока не получается, команда не собрана.
А вот Уфе по ходу чемпионата удалось перегруппировать свои ряды – за счет прогресса молодежи, а также перехода Кузнецова.
Рад за Виктора Козлова – наш воспитанник именно по-тренерски делает шаг вперед даже после бронзового для Уфы сезона, – сказал Виталий Давыдов.