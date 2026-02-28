Давыдов о «Тракторе»: «Не понимаю, как тренер посреди чемпионата может бросить команду, тем более речь о легионере, к которому требования всегда особые. Корешкову тяжело»

Виталий Давыдов оценил игру «Трактора».

Трехкратный олимпийский чемпион Виталий Давыдов поделился мнением касательно игры «Трактора» в нынешнем сезоне КХЛ .

– На Востоке что-то веселенькое ждете?

– Там все – как и ожидалось.

За исключением «Трактора », у которого тоже отъехал тренер – только не на Олимпиаду, а в другой клуб, куда-то в Швейцарию (Бенуа Гру по ходу сезона возглавил «Цуг» – Спортс’‘). И смех, и грех! После этого чемпионат Челябинска и надломился.

Лидерство на Востоке «Магнитки», Омска, Казани и Екатеринбурга – ожидаемо.

Но то, что в своем нынешнем состоянии пятой пойдет Уфа, а не «Трактор» – для меня большой сюрприз. Челябинск занимает в конференции явно не свое место!

– Причина – только тренерская?

– В первую очередь!

Не понимаю, как главный тренер посреди чемпионата может бросить команду, тем более речь о легионере, к которому требования всегда особые.

Евгению Корешкову, новому тренеру, сейчас тяжело. Видно, что он перестраивает игру, пытается наладить оборону, но пока не получается, команда не собрана.

А вот Уфе по ходу чемпионата удалось перегруппировать свои ряды – за счет прогресса молодежи, а также перехода Кузнецова.

Рад за Виктора Козлова – наш воспитанник именно по-тренерски делает шаг вперед даже после бронзового для Уфы сезона, – сказал Виталий Давыдов .