Голдобин о СКА: «Миронов много работает – мы начали серьезнее относиться к обороне. Иногда работаю с Тамбиевым индивидуально – чувствую себя лучше и свежее»

Николай Голдобин: хотелось бы похвалить Миронова и Тамбиева.
Нападающий СКА Николай Голдобин высказался про Бориса Миронова и Леонида Тамбиева, которые присоединились к тренерскому штабу команды по ходу этого сезона КХЛ.
«Хотелось бы похвалить наших новых тренеров.
Борис Олегович Миронов много работает, разбирает с нами видео. Мы гораздо серьезнее начали относиться к обороне и помогать нашим защитникам.
Что касается Леонида Григорьевича Тамбиева, он очень интересный специалист. Иногда я работаю с ним индивидуально, он помогает мне перед играми.
Теперь я действительно чувствую себя лучше и свежее. Уверен, что Леонид Григорьевич принесет нам много добра», – сказал Николай Голдобин.
А где Ларионов?
Собственно в умении и опыте двух помощников профессора никто и не сомневается, но стоит им только поставить игру и СКА пойдет вверх по турнирной таблице , у главного тренера "в зобу дыханье сопрет" и снова начнутся конфликты, скандалы , сейчас сынка после травмы подтащит, как было уже не однократно и в Торпедо да и в СКА тоже ,не может этот тренер спокойно тренировать , он же главный а остальные только для вида.
