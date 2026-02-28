Голдобин о СКА: «Миронов много работает – мы начали серьезнее относиться к обороне. Иногда работаю с Тамбиевым индивидуально – чувствую себя лучше и свежее»

Николай Голдобин: хотелось бы похвалить Миронова и Тамбиева.

Нападающий СКА Николай Голдобин высказался про Бориса Миронова и Леонида Тамбиева , которые присоединились к тренерскому штабу команды по ходу этого сезона КХЛ .

«Хотелось бы похвалить наших новых тренеров.

Борис Олегович Миронов много работает, разбирает с нами видео. Мы гораздо серьезнее начали относиться к обороне и помогать нашим защитникам.

Что касается Леонида Григорьевича Тамбиева, он очень интересный специалист. Иногда я работаю с ним индивидуально, он помогает мне перед играми.

Теперь я действительно чувствую себя лучше и свежее. Уверен, что Леонид Григорьевич принесет нам много добра», – сказал Николай Голдобин.