  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Андрей Разин: «Карьера в «Авангарде» длилась 4 месяца. Сначала сломал ногу, потом – руку. Начался локаут – дали пинка. Плохие впечатления остались, через полгода закончил с хоккеем»
19

Андрей Разин: «Карьера в «Авангарде» длилась 4 месяца. Сначала сломал ногу, потом – руку. Начался локаут – дали пинка. Плохие впечатления остались, через полгода закончил с хоккеем»

Андрей Разин: плохие впечатления остались от карьеры в «Авангарде».

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин вспомнил об этапе выступлений за «Авангард» в качестве хоккеиста.

«Моя карьера в «Авангарде» длилась четыре месяца. Сначала я сломал ногу, потом – руку. И с этими травмами играл.

Потом начался локаут (в НХЛ в сезоне‑2004/05) – мне дали пинка.

Если сейчас у хоккеистов контракты застрахованы, если их выгоняют, им дают выплаты, то мне местный юрист сказал: «Андрей, из уважения к тебе мы тебе еще за один день заплатим. До свидания».

У меня очень плохие впечатления остались от моей карьеры здесь, психологически командировка в Омск ударила по мне, и я буквально через полгода закончил с хоккеем.

Но «Авангард» – один из лучших клубов по инфраструктуре. Я был в этой структуре, мы было приятно тут находиться», – сказал Андрей Разин.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Матч ТВ»
logoАндрей Разин
logoМатч ТВ
logoАвангард
logoМеталлург Мг
logoКХЛ
19 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Прекрасно помню ту карьеру, играл хреново, за что Белоусов его перестал ставить в состав.
Ответ Ыжык
Прекрасно помню ту карьеру, играл хреново, за что Белоусов его перестал ставить в состав.
Не нашлось Мозякина и Емелеева, хотя он и в ЦСКА уже медленный был, да и травмы уже там пошли. Правда, техники хватало с избытком и молодые партнёры вывозили
Ответ Габорик
Не нашлось Мозякина и Емелеева, хотя он и в ЦСКА уже медленный был, да и травмы уже там пошли. Правда, техники хватало с избытком и молодые партнёры вывозили
В том Авангарде и без него звезд хватало. Он думал что вокруг него там плясать будут, но места в первых звеньях были заняты. От того Разин наверно в депрессию и впал.
Ну что было то было, не думаю что сейчас, события двадцатилетней давности, как-то влияют на отношения к Омску и Ги Буше в частности.
Ответ Старый магнит
Ну что было то было, не думаю что сейчас, события двадцатилетней давности, как-то влияют на отношения к Омску и Ги Буше в частности.
Назаров тоже играл в Омске, а с Витязем что они делали с Авангардом на первой минуте игры,я не думаю что Омские болельщики в восторге от Назарова.
Ответ AlexFirs60
Назаров тоже играл в Омске, а с Витязем что они делали с Авангардом на первой минуте игры,я не думаю что Омские болельщики в восторге от Назарова.
Назаров считает что Авангард его предал. Он как-то начал бить всю скамейку соперников, кажется Локомотив, но это не точно ). Его дисквалифицировали и Авангард его расторг. Вот он и затаил в душе хамство.
Понятно что у него обида огромная на Авангард осталась. Эти "фак фак", грубость журналитам постоянная, это защитная реакция его мозга от болезненых воспоминаний. Это вам любой психолог скажет. Что бы справиться с болезненым состоянием часть мозга просто блокируется, отключается, если хотите и остаëтся либо плакать либо "фак, фак"... Как в случае с Разиным... А тут ещё видимо прошлый вылет в плей офф усугубил его болезнь... Ему нужно работать с психологом, иначе есть вероятность что мозг заблокирует вместе с воспоминаниями и части которые отвечают за жизнедеятельность, и будет дурочком под старость лет только "фак, фак" говорить...😔
Ответ Kenshin
Понятно что у него обида огромная на Авангард осталась. Эти "фак фак", грубость журналитам постоянная, это защитная реакция его мозга от болезненых воспоминаний. Это вам любой психолог скажет. Что бы справиться с болезненым состоянием часть мозга просто блокируется, отключается, если хотите и остаëтся либо плакать либо "фак, фак"... Как в случае с Разиным... А тут ещё видимо прошлый вылет в плей офф усугубил его болезнь... Ему нужно работать с психологом, иначе есть вероятность что мозг заблокирует вместе с воспоминаниями и части которые отвечают за жизнедеятельность, и будет дурочком под старость лет только "фак, фак" говорить...😔
🤣
Так надломился, что ещё потом доиграл сезон в Магнитке и на следующий год попытался в ХК МВД.
Авангард тебя ускорил на путь тренерства. Благодарен должен быть.
Такова жизнь, Андрей. Твой же тренер фактически, - Белоусов перестал тебя ставить и ты стал не нужен , поскольку в Авангарде было кем играть, а ты не Байкал,чтоб тебя нализывать.
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Разин об «Авангарде»: «Они стали гибче. Раньше мы падали чаще, сейчас они. Потолок железобетонный сделали, наверное»
27 февраля, 17:59
Рекомендуем
Главные новости
Ротенберг о мастер-классе в академии «Динамо» СПб: «Лучшие хоккеисты мира используют эти упражнения и показывают уровень. Красивый хоккей начинается там, где работает каждая деталь»
2 минуты назад
«Амур» и «Нефтехимик» подрались во время рукопожатий после игры. Лихачев с Надворным начали массовую стычку
13 минут назадВидео
«Салават» обыграл «Адмирал» по буллитам – 2:1. У Кузнецова гол и победный бросок в серии
30 минут назадВидео
КХЛ. «Ак Барс» встретится с «Ладой», «Металлург» против «Динамо» Минск, «Амур» победил «Нефтехимик», «Салават» обыграл «Адмирал»
43 минуты назад
НХЛ. «Вашингтон» сыграет с «Ютой», «Питтсбург» против «Бостона», «Тампа» в гостях у «Миннесоты», «Сан-Хосе» примет «Монреаль»
44 минуты назад
«Спартак» о Жамнове: «Тренер восстанавливается после операции. Возвращение на скамейку ожидается к заключительным играм чемпионата»
сегодня, 11:43
«Амур» победил «Нефтехимик» – 3:1. Хабаровчане в 3 очках от зоны плей-офф, в регулярке осталось 7 матчей
сегодня, 11:35
Матч «Сочи» – «Локомотив» перенесен в Ярославль, сообщила КХЛ: «В связи с форс-мажорными обстоятельствами и по договоренности клубов»
сегодня, 11:11
«Юта» хочет выменять форварда в топ-6 на дедлайне НХЛ. Томас, Кайру, Кадри и Трочек – в числе кандидатов (The Fourth Period)
сегодня, 10:59
Директор «Северстали» о клубе: «Просмотры, сплетни, слухи, хайп – не наш стиль. Все сосредоточено на спорте – у нас есть свой болельщик, и мы с ним работаем»
сегодня, 10:45
Ко всем новостям
Последние новости
Экс-вратарь СССР Криволапов о Харламове и Мальцеве: «Налили мне по полстакана коньяка и шампанского – я и выпил со страху. Мы подружились, были во всех злачных местах»
сегодня, 11:22
Генменеджер «Бостона» о дедлайне: «Хотели бы подтолкнуть команду, но должна быть подходящая сделка. Изучим вариант, если он будет полезен для будущего «Брюинс»
сегодня, 10:31
Канцеров о «Металлурге»: «Три поражения неслучайны, надо наладить оборону. Акцент в последних матчах – выходить с настроем на 100% и не травмироваться перед плей-офф»
сегодня, 09:58
Юрзинов о ВХЛ: «Важно, что региональные власти поддерживают клубы. «Югру» с рекордом по сухим матчам поздравило правительство ХМАО. Так должно быть во всех городах ВХЛ и КХЛ»
сегодня, 08:46
«Миннесота» забрала Фаббри с драфта отказов «Сент-Луиса». Форвард выигрывал Кубок Стэнли-2019 с «Блюз»
сегодня, 08:32
Спронг о победе над ЦСКА – своим бывшим клубом: «Приятно было выиграть. В Екатеринбурге у меня будет подарок для ребят. Приятный сюрприз»
сегодня, 07:50
Канцеров о травме Силантьева: «Сильный отряд не должен заметить потери бойца. Связочка с Ткачевым работает. Любого к нам поставь, все равно игра больше будет зависеть от нас»
сегодня, 07:25
Бриэр о «Филадельфии» на дедлайне: «Мы все еще строим команду с прицелом на будущее. Я не против усиления, но краткосрочные варианты нас не привлекают»
сегодня, 07:10
Элиас Петтерссон – журналистам о возможном обмене: «Задайте вопрос себе, эти слухи исходят от вас. Я первым скажу, что не оправдал ожиданий, связанных с контрактом»
сегодня, 06:55
Ничушкин не забил в 8-м матче подряд, остался без очков – в 3-м. У него 1 бросок и 1 потеря за 19:06 против «Лос-Анджелеса»
сегодня, 06:32
Рекомендуем