Андрей Разин: «Карьера в «Авангарде» длилась 4 месяца. Сначала сломал ногу, потом – руку. Начался локаут – дали пинка. Плохие впечатления остались, через полгода закончил с хоккеем»

Андрей Разин: плохие впечатления остались от карьеры в «Авангарде».

Главный тренер «Металлурга » Андрей Разин вспомнил об этапе выступлений за «Авангард» в качестве хоккеиста.

«Моя карьера в «Авангарде » длилась четыре месяца. Сначала я сломал ногу, потом – руку. И с этими травмами играл.

Потом начался локаут (в НХЛ в сезоне‑2004/05) – мне дали пинка.

Если сейчас у хоккеистов контракты застрахованы, если их выгоняют, им дают выплаты, то мне местный юрист сказал: «Андрей, из уважения к тебе мы тебе еще за один день заплатим. До свидания».

У меня очень плохие впечатления остались от моей карьеры здесь, психологически командировка в Омск ударила по мне, и я буквально через полгода закончил с хоккеем.

Но «Авангард» – один из лучших клубов по инфраструктуре. Я был в этой структуре, мы было приятно тут находиться», – сказал Андрей Разин .