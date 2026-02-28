Капризов забил 218-й гол за «Миннесоту» и в истории клуба отстает на одну шайбу от лидирующего Габорика
Кириллу Капризову нужно забить один гол, чтобы догнать Мариана Габорика.
Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов забросил шайбу в ворота «Юты» (2:5) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Этот гол стал 33-м в сезоне для российского форварда.
В составе «Уайлд» Капризов забил 218-й гол – за 379 матчей. Хоккеист на данный момент занимает второе место в истории клуба по количеству голов, уступая Мариану Габорику (219 шайб за 502 матча).
На третьей позиции находится Микко Койву – 205 голов за 1028 матчей.
Ближайший преследователь среди действующих игроков – Юэль Эрикссон Эк (5-е место, 153 гола за 598 матчей).
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
Ждем выхода на первое место в ближайших маичах. Молодец Кирилл!
Капризов через несколько лет, если так и продолжит в Миннесоте, застолбит место лучшего из лучших на долгие годы в составе дикарей!
Болди отстает на 80 шайб . Капризов проводит не лучший сезон и от Болди в этом году отстаёт всего на 2.А по скорости и говорить нечего.У Мэтью уже 340 игр.. Кирилл рекорд поставил за 380.Это надо чтоб Капризов прекратил забивать на целый год а он только продлился
Капризов и Болди оба олимпийские чемпионы и оба забивали в финале олимпиады
Ждём :)
Думаю он и Болди обновят рекорды клуба.
Габорик - топовый снайпер. И как на изи его Кирилл обошел
сдаюсь
