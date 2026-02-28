Капризов забил 218-й гол за «Миннесоту» и в истории клуба отстает на одну шайбу от лидирующего Габорика

Кириллу Капризову нужно забить один гол, чтобы догнать Мариана Габорика.

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов забросил шайбу в ворота «Юты» (2:5) в матче регулярного чемпионата НХЛ .

Этот гол стал 33-м в сезоне для российского форварда.

В составе «Уайлд» Капризов забил 218-й гол – за 379 матчей. Хоккеист на данный момент занимает второе место в истории клуба по количеству голов, уступая Мариану Габорику (219 шайб за 502 матча).

На третьей позиции находится Микко Койву – 205 голов за 1028 матчей.

Ближайший преследователь среди действующих игроков – Юэль Эрикссон Эк (5-е место, 153 гола за 598 матчей).