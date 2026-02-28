Марнер набрал 800 очков в НХЛ за 715 матчей – 8-й результат среди действующих хоккеистов. Макдэвид сделал это за 545 игр

Митч Марнер набрал 800 очков в НХЛ.

Нападающий «Вегаса » Митч Марнер сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Вашингтона » (2:3).

Этот балл стал 800-м в лиге для 28-летнего форварда. В активе Марнера стало 237 шайб и 563 передачи.

Отметки в 800 очков канадец достиг за 715 матчей – среди действующий хоккеистов это восьмой результат.

Быстрее столько баллов набрали Никита Кучеров (687 матчей), Артемий Панарин (684), Леон Драйзайтль (683), Евгений Малкин (680), Александр Овечкин (658), Сидни Кросби (571) и Коннор Макдэвид (545).

В этом сезоне Марнер набрал 59 (16+43) очков в 58 матчах чемпионата.