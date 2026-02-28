  • Спортс
  • Сеннеке набрал 0+3 в матче с «Виннипегом» и обошел Демидова в гонке бомбардиров среди новичков – 48 очков против 47. Шефер с 41 баллом идет на 3-м месте
Сеннеке набрал 0+3 в матче с «Виннипегом» и обошел Демидова в гонке бомбардиров среди новичков – 48 очков против 47. Шефер с 41 баллом идет на 3-м месте

Беккетт Сеннеке обошел Ивана Демидова в гонке бомбардиров среди новичков.

Форвард «Анахайма» Беккетт Сеннеке сделал ассистентский хет-трик в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипегом» (5:4 ОТ) и был признан третьей звездой. 

На счету 20-летнего канадца стало 48 (19+29) очков в 58 играх в текущем сезоне при полезности «минус 4» и среднем времени на льду 17:26. 

Третий номер драфта НХЛ-2024 стал лидером гонки бомбардиров среди новичков лиги, обогнав форварда «Монреаля» Ивана Демидова. У 20-летнего россиянина 47 (12+35) баллов в 58 играх при полезности «+8» и среднем времени на льду 15:26. 

На третьем месте идет защитник «Айлендерс» Мэттью Шефер – 41 (18+23) балл в 59 играх при полезности «+10» и среднем времени на льду 24:07.

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
Как хладнокровно в овертайме сыграл и решил эпизод... И это в 20 лет.
Очень достоен Колдера - жаль, что не получит; Шейфер держится весь сезон и по очкам не так далеко. При текущем раскладе ни Сеннеке, ни Демидов не отберут у него этот приз. Очков на 20 если от него оторвутся - тогда может быть. А пока просто буду радоваться прекрасной игре Беккета.
У канадцев достойная смена растёт Шефер, Сеннеке, Селебрини
Шеффер заберет практически наверняка
Ответ Иван Абланов
Шеффер заберет практически наверняка
Да ладно, а что тут летом писали?
Мэттью Шефер крут донельзя. Жаль, что его не было в составе сборной Канады на Олимпиаде. Я только что узнал, что он потерял из-за самоубийства свою приёмную маму из семьи, которая приняла Мэттью в чужом городе, а затем, спустя два месяца, и родную маму — из-за рака. Желаю ему стать лучшим защитником в НХЛ, на что у него есть огромный потенциал.
Сеннеке мега-креативный игрок, Колдера достоин не меньше Шефера
