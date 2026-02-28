Сеннеке набрал 0+3 в матче с «Виннипегом» и обошел Демидова в гонке бомбардиров среди новичков – 48 очков против 47. Шефер с 41 баллом идет на 3-м месте

Беккетт Сеннеке обошел Ивана Демидова в гонке бомбардиров среди новичков.

Форвард «Анахайма » Беккетт Сеннеке сделал ассистентский хет-трик в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипегом » (5:4 ОТ) и был признан третьей звездой.

На счету 20-летнего канадца стало 48 (19+29) очков в 58 играх в текущем сезоне при полезности «минус 4» и среднем времени на льду 17:26.

Третий номер драфта НХЛ-2024 стал лидером гонки бомбардиров среди новичков лиги, обогнав форварда «Монреаля » Ивана Демидова. У 20-летнего россиянина 47 (12+35) баллов в 58 играх при полезности «+8» и среднем времени на льду 15:26.

На третьем месте идет защитник «Айлендерс » Мэттью Шефер – 41 (18+23) балл в 59 играх при полезности «+10» и среднем времени на льду 24:07.