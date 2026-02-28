Сеннеке набрал 0+3 в матче с «Виннипегом» и обошел Демидова в гонке бомбардиров среди новичков – 48 очков против 47. Шефер с 41 баллом идет на 3-м месте
Беккетт Сеннеке обошел Ивана Демидова в гонке бомбардиров среди новичков.
Форвард «Анахайма» Беккетт Сеннеке сделал ассистентский хет-трик в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипегом» (5:4 ОТ) и был признан третьей звездой.
На счету 20-летнего канадца стало 48 (19+29) очков в 58 играх в текущем сезоне при полезности «минус 4» и среднем времени на льду 17:26.
Третий номер драфта НХЛ-2024 стал лидером гонки бомбардиров среди новичков лиги, обогнав форварда «Монреаля» Ивана Демидова. У 20-летнего россиянина 47 (12+35) баллов в 58 играх при полезности «+8» и среднем времени на льду 15:26.
На третьем месте идет защитник «Айлендерс» Мэттью Шефер – 41 (18+23) балл в 59 играх при полезности «+10» и среднем времени на льду 24:07.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
6 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Очень достоен Колдера - жаль, что не получит; Шейфер держится весь сезон и по очкам не так далеко. При текущем раскладе ни Сеннеке, ни Демидов не отберут у него этот приз. Очков на 20 если от него оторвутся - тогда может быть. А пока просто буду радоваться прекрасной игре Беккета.