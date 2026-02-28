Минтюков набрал 1+1 в матче с «Виннипегом». У него 17 очков в 53 играх в сезоне

Защитник «Анахайма» Павел Минтюков набрал 1+1 в матче с «Виннипегом».

Защитник «Анахайма » Павел Минтюков забросил шайбу и сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипегом » (5:4 ОТ).

На счету 22-летнего россиянина стало 17 (7+10) очков в 53 играх в текущем сезоне при полезности «минус 4».

Сегодня Минтюков (20:28, 0:39 – в большинстве, 3:55 – в меньшинстве) завершил игру с нейтральной полезностью. Он реализовал единственный бросок в створ, сделал 1 блок и получил малый штраф.